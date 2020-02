Eminem confond tout le monde avec la performance aux Oscars de ‘Lose Yourself’

Dix-sept ans après avoir remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale, Eminem s’est finalement présenté pour le jouer en direct lors d’une apparition surprise lors des Academy Awards de dimanche soir. #OscarsSoHuh?

La performance inattendue était certainement pleine de vie et d’énergie, mais les médias sociaux se sont immédiatement perdus en essayant de comprendre pourquoi il était là. Pourquoi n’aurait-il pas pu attendre deux ans de plus pour que ce soit le 20e anniversaire?

Le rendant encore plus insondable, Em normalement très vocal et très politique n’avait rien de plus à dire que les paroles de sa chanson lors de sa toute première apparition aux Oscars. Bien sûr, c’est toujours un message inspirant, mais dans une autre année de #OscarsSoWhite, Twitter ne savait pas pourquoi un autre artiste blanc devait être élevé.

Bien sûr, il a remporté un Oscar, mais où étaient Three 6 Mafia ou Common s’ils voulaient un rappeur si méchant?

À titre d’explication, Eminem a seulement déclaré qu’il avait “un autre coup de feu, une autre occasion”, dans un tweet après son apparition surprise. Em n’a pas comparu aux Oscars lorsque “Lose Yourself” a gagné en 2003.

Ecoutez, si vous aviez un autre coup, une autre opportunité … Merci de m’avoir @TheAcademy. Désolé, il m’a fallu 18 ans pour arriver ici. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo

– Marshall Mathers (@Eminem) 10 février 2020

Mais même cela n’a pas suffi à satisfaire Twitter, qui a obtenu son nom sur Twitter aussi haut que le numéro deux (juste en dessous des Oscars eux-mêmes). Alors qu’Em a ses fans et qu’ils étaient ravis, la plupart de ces bavardages pouvaient encore être résumés en trois lettres: WTF? Découvrez quelques-unes des meilleures réactions ci-dessous:

les producteurs #Oscars après avoir réussi cette performance surprise d’Eminem pic.twitter.com/4XfhBcUN8t

– Austin Powers (@AustinTheMenace) 10 février 2020

A l’écoute des Oscars 2020 et en voyant Eminem interpréter sa chanson 2002 Lose Yourself #Oscars pic.twitter.com/qX8ebGoZ31

– Done Moving Dumb (@donemovingdumb) 10 février 2020

… pourquoi Eminem vient-il de se produire? #Oscars

– Sara Nović (@NovicSara) 10 février 2020

Tout le public essaie de se brouiller avec Eminem, mais il ne sait pas non plus pourquoi il joue #Oscars pic.twitter.com/Hkq8OrEYKF

– Erin Quinn (@ erinquinn_95) 10 février 2020

Ses paumes sont en sueur

Genoux faibles

les bras sont lourds pic.twitter.com/hHatqc2Jo9

– Netflix Film (@NetflixFilm) 10 février 2020

les réactions à cette performance d’Eminem étaient si bonnes #Oscars pic.twitter.com/981WiI8mix

– Jarett Wieselman (@JarettSays) 10 février 2020

Ok pourquoi le FUCK chante #Eminem perdez-vous. Twitter et le monde regardent en ce moment .. #Oscars pic.twitter.com/hyXAth4LHc

– Charles Faselle (@ narles15) 10 février 2020

Le visage d’Idina Menzel = tous les visages de nos mamans essayant de comprendre pourquoi leurs spaghettis étaient sur la chemise d’Eminem. #Oscars pic.twitter.com/XRHKlPyXIL

– E! Actualités (@enews) 10 février 2020

J’ai exactement la même réaction à ce Marty. Je ne sais pas pourquoi Eminem était là. #Oscars pic.twitter.com/meSDKYkokD

– Chris Coltrane (@ColtraneChris) 10 février 2020

Je suis … confus par cette performance aléatoire d’Eminem? #Oscars pic.twitter.com/jrmCmswYp5

– ✿ (@thatsrach) 10 février 2020

Cette apparition surprise d’Eminem … # Oscars pic.twitter.com/RPWCyXJtPM

– Kat McPhee (@katharinemcphee) 10 février 2020

Pourquoi tout le monde est confus à propos d’Eminem? C’est le 18e anniversaire de cette chanson

– Mike Ryan (Ruiz) (@MichaelRyanRuiz) 10 février 2020

Pourquoi ce vieil homme Eminem a-t-il été invité? pic.twitter.com/Ej0tggEuXs

– roses_and_cops (@ rose4prez) 10 février 2020

J’ai tellement de questions. Qui a demandé Eminem? En quelle année sommes-nous? Pourquoi est-ce le meilleur rappeur que vous puissiez trouver quand tout le monde se plaignait de #OscarsSoWhite? Qu’est-ce qui se passe. #Oscars

– Cait (@ cbclaw7) 10 février 2020

Les #OSCARS jouent à la télé en arrière-plan et tout d’un coup il y a eu #Eminem lol pic.twitter.com/BoOSAwC0io

– TVDiva (@diva_tv) 10 février 2020

pourquoi eminem joue ?? quel est le rapport. est-ce juste pour nous donner des photos de réaction de Scorsese reconsidérant les choix de vie qu’il a faits qui l’ont conduit ici

– demi adejuyigbe (@electrolemon) 10 février 2020

Eminem interprète une chanson de 2002, c’est ce qui se passe lorsque vous n’avez pas d’hôte. # Oscar2020

– Fortune Feimster (@fortunefunny) 10 février 2020



