Eminem fait une déclaration sur la réforme des armes à feu avec une vidéo et un album surprise “Darkness”

Eminem est en pleine horreur sur un album surprise qui a laissé ses fans stupéfaits et lui a donné une tendance sur les réseaux sociaux. Parallèlement à l’album complet, l’artiste également connu sous le nom de Marshall Mathers et Slim Shady a publié une vidéo pour le single principal, “Darkness”.

La couverture de l’album – et le titre, en fait – est un hommage total à “Music to Be Murdered By” d’Alfred Hitchcock, avec Em remplaçant Alfred. Mais “Music to Be Murdered By” d’Em est certainement très différent dans le ton et le langage.

Cela dit, Em échantillonne certaines des lignes de paroles de Hitchcock de la sortie de 1958, donc il y a peut-être deux surprises ici. Un, que cet album existe du tout, et deux, qu’Eminem a été si inspiré par cet album d’Alfred Hitchcock que la plupart des gens ignoraient qu’il existe pour lui rendre hommage.

Sur l’album, Em trafique dans des ténèbres du monde réel, avec des références au bombardement du concert d’Ariana Grande et aux tournages de Las Vegas. Il va même jusqu’à inclure de l’audio réel de cette tragédie dans sa vidéo “Darkness”.

Quant à la piste elle-même, c’est une mauvaise direction intelligente vers une déclaration politique forte. Ce qui commence comme un autre regard mélancolique sur la carrière de mi-vie d’Eminmem se transforme lentement en une exploration fictive à la première personne dans l’esprit de l’homme derrière ce tournage de Las Vegas avec des mots graphiques et des images assorties.

À la fin de la vidéo, Eminem est vu regarder un mur de téléviseurs en forme comme les États-Unis alors que divers reportages diffusent une corne d’abondance des récents tirs de masse qui ont tourmenté la nation avant de se terminer par un plaidoyer pour que les gens non seulement s’inscrivent à voter, mais levez-vous et prenez suffisamment soin de faire quelque chose sur la réforme des armes à feu.

Le jeu de mots combinant ses préparations mentales pour un concert à celles qui pourraient tourmenter un tireur de masse était à la fois assez surprenant et subtil pour qu’Em endorme les téléspectateurs dans un faux sentiment de sécurité avant de retirer le tapis, la broche et de se déchaîner avec une volée d’explosifs coups.

Et ce n’est qu’une piste de l’album de 20 pistes (bien que certaines d’entre elles soient ses intros de signature et ses morceaux de mots parlés). L’album complet comprend des contributions de Ed Sheeran, Royce da 5’9 “, Juice WRLD, Black Thought, Anderson.Paak, Skylar Gray et bien d’autres.

Découvrez les premières réactions des fans choqués d’Eminem en découvrant sa “Musique à assassiner” en streaming maintenant et la “Darkness” qu’il a apportée avec:

Les médias diront ce qu’ils veulent comme d’habitude, mais il faut du courage pour prendre position dans une chanson, avec de nombreuses significations et couches, contre les fusillades de masse qui se produisent trop souvent aux États-Unis.

Nous aimons beaucoup quand #Eminem parle de politique et d’actualité avec intelligence et profondeur. pic.twitter.com/X4oUjzMVQ2

Ma famille essayant de me ramener à la vie après avoir appris la nouvelle, Eminem a sorti un autre album 😬 pic.twitter.com/8lJLHWfoGN

À tous ceux qui parlent du vers d’Eminem sur son dernier album faisant référence à l’attaque de Manchester #Eminem pic.twitter.com/GmAF7ioFhq

Eminem lâche cet album surprise de nulle part #MusicToBeMurderedBy pic.twitter.com/NcNCb9lmYn

Nick cannon: Comment MGK peut-il encore être mentionné sur l’album d’Eminem, et je n’ai même pas eu de ligne? #MusicToBeMurderedBy pic.twitter.com/8dVCOmrvXo

Cette génération n’est pas équipée pour gérer Slim Shady … et c’est pourquoi nous l’aimons #MusicToBeMurderedBy #Eminem pic.twitter.com/rgnMcCya4R

#Eminem:

“Pour certains adversaires, je porte de gros fusils

Donc, certaines cibles obtiendront le coup de grâce

Certains, je les ai à peine surnommés “

Nick Cannon: pic.twitter.com/QYiRwLoYG7

Logic & others: “Je pense que je suis presque aussi rapide qu’Eminem”

Eminem: «Tiens ma bière» pic.twitter.com/nu39eulRLp

Me 10 minutes dans le nouvel album d’Eminem pic.twitter.com/wvwxIgSuxR

J’essaie de suivre Godzilla Eminem d’Eminem pic.twitter.com/DHFnaY9Yqi

Eminem nous ramène juste aux années 2000. il a vraiment déclenché tout le monde avec ce nouvel album lmfao. stream #MusicToBeMurderedBy nous venons pour cela 1 pic.twitter.com/e8sGFLp4mj

J’adore cet album d’Eminem, il est sombre et tordu me rappelle comment il était au début certaines de ces chansons. Eminem sombre et tordu est le meilleur lmao #Eminem

Eminem n’est pas ton compagnon

Eminem n’est pas un rappeur

Eminem n’est comparable à personne

Eminem est la chèvre

Le meilleur de tous les temps # MusicToBeMurderedBy pic.twitter.com/VVkeZ9BtZQ

Je suis sur cette humeur pour les 12 prochains mois!

#eminem pic.twitter.com/jgNmtcdCdJ

#MusicToBeMurderedBy Eminem sort un album et je suis en retard parce que je dormais pic.twitter.com/vSx5sapOa9

