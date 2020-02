Emma Roberts et Cody Fern seront-ils dans la saison 10 d’American Horror Story? Les fans paniquent après l’annonce du casting de Ryan Murphy

Préparez-vous – le casting d’American Horror Story Saison 10 a été récemment annoncé sur Instagram de Ryan Murphy. Comme toujours, la série d’anthologies FX ramène des aluns AHS préférés des fans. Cela dit, quelques noms notables ne figuraient pas sur la liste de la saison 10 de l’AHS, notamment Emma Roberts et Cody Fern. Alors, Roberts et Fern seront-ils dans la saison 10 de l’AHS? Les fans réclament des réponses sur les réseaux sociaux.

Ryan Murphy annonce le casting de la saison 10 d’American Horror Story sur Instagram

Le 26 février, Murphy a largué la bombe sur le casting de la saison 10 d’American Horror Story sur son compte Instagram. En l’espace de deux vidéos, le créateur de l’émission a révélé les têtes d’affiche de la nouvelle saison, y compris des favoris de retour comme Kathy Bates, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock et Leslie Grossman.

Le teaser AHS comprenait également un nouveau venu, qui a envoyé des vagues de choc à travers le fandom. Selon la vidéo, Macaulay Culkin rejoindra le casting lors de la nouvelle saison.

Mais, les favoris des fans tels qu’Angela Bassett, Jessica Lange, Frances Conroy, Roberts et Fern n’étaient pas sur la liste.

Les fans de “AHS” réagissent au casting de la saison 10 sans Emma Roberts et Cody Fern

Emma Roberts | Gregg DeGuire / FilmMagic

Comme prévu, l’annonce de la distribution de la saison 10 d’AHS a été accueillie avec enthousiasme par les fans sur les réseaux sociaux.

«C’est un casting incroyable! J’adore retrouver les anciennes légendes », a écrit un fan sur Reddit.

“Je suis tellement excité pour ça!” un autre fan a écrit. “J’ai hâte de voir ce que Macaulay Culkin apportera à AHS!”

Néanmoins, certains fans étaient toujours découragés. Le spectacle FX change sa distribution à chaque saison. Et bien que Murphy aime réutiliser les acteurs, parfois les choses ne fonctionnent pas.

Par exemple, Paulson et Peters ne sont pas apparus dans la neuvième saison, intitulée 1984. Bassett, Lange et Conroy ne sont pas non plus apparus comme des habitués de la série depuis un certain temps. Mais lors de l’annonce de la saison 10 de Murphy sur AHS, la plupart des fans ont exprimé leur choc en ce qui concerne l’absence de Fern et Robert, en particulier parce que les deux acteurs étaient les leaders de la saison 9.

Cody Fern | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

«Notre garçon est de retour mais où est Emma. Où est Cody. Si vous ne pouvez pas donner à Jessica Lange au moins donnez-nous ces deux “, a commenté un fan sur le post Instagram de Murphy.

“Merde, je suis triste Emma et Cody ne sont pas dans la distribution, surtout après tout ce qu’ils ont porté la saison dernière”, a écrit un fan de Reddit. “Mais ce casting est empilé donc je ne peux pas me plaindre.”

Pendant ce temps, certains fans espèrent qu’une saison d’American Horror Story sans Roberts signifie que l’acteur pourrait travailler sur un renouveau de Scream Queens, qui a été annulé avant sa troisième saison.

En novembre, Murphy a révélé qu’il «ferait tout pour le ramener» et a partagé la décision de Fox. Mais quoi qu’il en soit, cette théorie semble peu probable, car Lourd, qui était également dans Scream Queens, est impliqué dans la saison 10 de l’AHS.

Cody Fern et Emma Roberts reviendront-ils pour la saison 10 d’American Horror Story?

Bien que certains acteurs préférés des fans ne figuraient pas sur la liste des acteurs de la saison 10 de Murphy sur AHS le 26 février, quelques téléspectateurs ont encore de l’espoir pour des spots invités.

“Ce n’est pas parce que des gens comme Emma, ​​Jessica et Angela ne sont pas mentionnés que cela ne fera pas une apparition pour un épisode ou deux”, a écrit un utilisateur de Reddit.

Et il semble probable que certains acteurs souhaitent toujours être impliqués. Lors de la célébration du 100e épisode d’American Horror Story en octobre, Fern a exprimé son intérêt à revenir pour la saison 10.

“Je serais prêt à revenir pour la saison 10”, a déclaré Fern à Hollywood Life. «Je veux dire, je pense que tout cela est toujours une conversation avec Ryan. Vous savez, Ryan a ses idées et vous espérez toujours être inclus. J’ai quelque chose qui se passe l’année prochaine, alors nous allons attendre et voir. “

Pour l’instant, il est trop tôt pour dire si Fern et Roberts seront impliqués dans la saison 10 d’American Horror Story. La publication Instagram de Murphy a simplement confirmé les membres de la distribution. Il n’a nié la présence de personne dans la nouvelle saison. Il est donc possible que d’autres aluns AHS apparaissent. Cependant, les fans devront simplement attendre et voir ce qui se passera ensuite.

