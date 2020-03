Emma Watson et Cillian Murphy rejoignent-elles le «multivers de la folie»?

Les rumeurs de casting se réchauffent pour le docteur Strange 2 de Benedict Cumberbatch. Le tournage du projet devrait démarrer dans quelques mois, et plusieurs des meilleures stars d’Hollywood – dont Emma Watson et Cillian Murphy – auraient rejoint le film. Quelles sont les chances que Watson et Murphy deviennent une partie de Doctor Strange dans le multivers de la folie?

Benedict Cumberbatch en tant que docteur Strange | Images XPX / Star Max / GC

Dans les plans de Marvel pour «Doctor Strange 2»

La suite très attendue de Doctor Strange a été frappée par une multitude de rumeurs depuis que Marvel a annoncé le titre l’été dernier. Le film sera la première incursion du studio dans le genre de l’horreur et explorera le multivers comme jamais auparavant.

À cette fin, il y a eu pas mal d’acteurs qui ont été

liés au projet. Bien que Marvel n’ait confirmé aucune de ces rumeurs,

Des sources affirment que Malachi Kirby devrait apparaître comme vaudou dans le film.

Le réalisateur Sam Raimi aurait également demandé à Bruce Campbell et

Ted Raimi pour rejoindre le projet, dont la rumeur veut qu’il présente Ghost Rider et un

version alternative de Black Panther.

Avec Doctor Strange 2 regardant le multivers, il y a une chance que les fans voient une pléthore de super-héros alternatifs. Nous savons également que les événements de Loki et WandaVision joueront un rôle dans le film, donc on ne sait pas où la suite se déroulera.

Qui pourrait rejoindre “Doctor Strange 2”?

Dans les dernières actualités du casting, une source interne dit que Marvel

veut lancer Watson et Murphy pour des parties importantes dans Doctor Strange 2.

Selon Cosmic Book, le studio veut le Harry

La star de Potter joue le rôle de Clea, tandis que Murphy est en lice pour

dépeindre Nightmare.

Dans les bandes dessinées, Clea est un intérêt romantique pour Strange et est un

puissante sorcière à part entière. Le cauchemar, d’autre part, est une longue période

ennemi du personnage de Cumberbatch et pourrait être le méchant principal du film.

EMMA WATSON RUMAGE POUR DOCTEUR STRANGE 2.

Emma Watson, l’actrice de Harry Potter, aurait les yeux sur le rôle de Clea, qui, dans les bandes dessinées, est une sorcière et parfois la petite amie et l’épouse du docteur Strange.https: //t.co/tKrgRNz3UN

– Emma Watson Pérou (@emmawatsonperu) 16 mars 2020

Cela dit, Marvel n’a confirmé aucune de ces rumeurs de casting. L’initié a également publié le rapport sur 4Chan, donc les fans devraient le prendre avec un grain de sel massif.

Les fans, bien sûr, aimeraient voir Watson et Murphy rejoindre le

MCU, et les inclure dans un film comme Doctor Strange 2 serait un énorme

boost pour Marvel (pas qu’il en ait besoin).

Et ces rumeurs d’Eva Green?

Mis à part Watson et Murphy, il a été question d’Eve Green rejoignant le Multivers de la folie. Les rumeurs n’ont pas spécifié de rôle pour Green, bien que des informations l’auraient peut-être incarnée Clea au lieu de Watson.

Malheureusement, Green a récemment abattu le Docteur Strange

rumeurs et a révélé qu’elle n’a pas été choisie pour un rôle dans le film.

Selon ., l’actrice a démystifié les rapports

dans une nouvelle interview, même si elle a également admis qu’elle était fan de Marvel

films.

“Moi? Non! Pas que je sache de. Pas du tout », a déclaré Green. «J’aime l’humour en eux. J’ai vu la bande-annonce de Black Widow… j’aimerais voir celle-là. »

Black Widow est la première sortie solo de Scarlett Johansson en tant que Natasha Romanoff. Le film devrait sortir en salles en mai, bien que cela puisse changer à la lumière de la pandémie de coronavirus.

Quand la production de «Doctor Strange 2» commencera-t-elle?

Lorsque Marvel a annoncé sa liste de films de la phase 4 l’été dernier, Scott Derrickson devait toujours revenir à la tête de la suite. Cependant, tout cela a changé lorsque Derrickson et Marvel se sont séparés sur les «différences créatives».

Depuis lors, Marvel a engagé Raimi pour prendre en charge la

projet. Le studio veut que Doctor Strange 2 soit un mélange entre un

film d’horreur et de super-héros, deux genres dans lesquels Raimi a beaucoup d’expérience.

Raimi n’a réalisé la trilogie Spider-Man qu’au début des années 2000, mais il

était également le créateur de la série The Evil Dead.

Avant le départ de Derrickson, il avait aligné des lieux de tournage

en Norvège. La production devait commencer en mai 2020, et Marvel n’a pas encore

de s’écarter de ce calendrier.

Cela pourrait changer, bien sûr, selon ce qui se passe avec le

pandémie. Si les choses ne s’améliorent pas, il y a de fortes chances que le

le studio retardera la production jusqu’à l’été ou l’automne.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait ouvrir dans les salles le 7 mai 2021.