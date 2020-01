Emma Watson: Vérifiez l’impact carbone de votre placard

2020-01-16 02:30:05

Emma Watson veut que les gens surveillent «l’impact carbone» de leurs placards, car elle s’est associée à thredUp pour aider à promouvoir la mode durable.

La star de “ Little Women ” s’est associée à la friperie en ligne thredUp pour promouvoir son calculateur d’empreinte de mode, qui aide les utilisateurs à voir par eux-mêmes comment leurs habitudes de mode ont un impact sur l’environnement.

Dans un post Instagram, Emma a partagé: “Nos placards ont un impact sur la planète et le climat plus que vous ne le pensez, c’est pourquoi je suis fier de m’associer à @thredUP pour lancer leur nouveau calculateur d’empreinte de mode (lien en bio!). d’utiliser l’outil, et je suis très heureux d’aider les gens à découvrir l’impact carbone de leurs armoires et les mesures que vous pouvez prendre pour alléger votre empreinte mode. (sic) ”

Emma a ensuite expliqué comment fonctionne le calculateur d’empreinte et a énuméré quelques façons simples dont les gens peuvent apporter des modifications à leur façon de magasiner, ce qui peut aider à sauver l’environnement.

Elle a ajouté: “Ils vous diront ce que votre empreinte de mode équivaut à un certain nombre de vols, exactement combien de livres de CO2 il produit et comment vous vous en sortez par rapport à un consommateur moyen. De petits changements, tels que l’épargne au lieu d’en acheter de nouveaux, soutenir des marques durables et sécher vos vêtements à l’air peut faire une énorme différence.

“Mes amis de @goodonyou_app sont également inclus dans le répertoire à la fin du quiz, où vous pouvez obtenir plus d’informations sur l’impact de vos choix de mode. (Sic)”

L’actrice de 29 ans est connue pour son activisme et a aidé à lancer un certain nombre d’initiatives, notamment la campagne d’ONU Femmes “ HeForShe ”, et une ligne de conseils juridiques pour les femmes victimes de harcèlement sexuel au travail, qui a été définie l’été dernier.

La nouvelle ligne de conseils est gérée par Rosa, qui est le Fonds britannique pour les femmes et les filles, et offre des conseils fournis par Rights of Women, un organisme de bienfaisance qui vise à aider légalement les femmes aux prises avec une attention non souhaitée.

Dans une déclaration soutenant le service, la star de ‘Harry Potter’ a déclaré: “On a enfin l’impression que les gens se rendent compte de l’ampleur du problème, et j’espère certainement qu’avec des normes mondiales telles que le récent traité de l’Organisation internationale du Travail sur le harcèlement à travail, nous commencerons à voir un nouveau climat de prévention et de responsabilité sur cette question au niveau national. “

