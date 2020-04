En quoi la rencontre de la saison 3 de ‘Killing Eve’ entre Eve et Villanelle était différente des saisons passées

Les fans de Killing Eve attendaient qu’Eve (Sandra Oh) se retrouve face à face avec Villanelle (Jodie Comer). Compte tenu de leur dernière rencontre, Eve n’était pas pressée de la revoir, mais ce sont les deux stars de l’émission donc c’est inévitable. La présentatrice de la saison 3, Suzanne Heathcote, voulait leur donner une réunion différente cette fois.

Jodie Comer | Laura Radford / BBCAmerica / Sid Gentle

Heathcote s’est entretenu avec Showbiz Cheat Sheet par téléphone le 9 avril au sujet de la nouvelle saison de Killing Eve. Le troisième épisode, «Meetings Have Biscuits», a eu lieu lorsque les deux héroïnes (ou héroïne et anti-héroïne) se sont à nouveau rencontrées. Villanelle a interrompu la tentative d’Eve de s’éloigner de l’espionnage et de mener une vie tranquille. Killing Eve est diffusé le dimanche soir à 21 h. sur BBC America et AMC.

Avez-vous remarqué un motif sur «Killing Eve»?

Dans la saison 1, Eve était obsédée par Villanelle la surveillant à distance. Dans la saison 2, ils ont dû travailler ensemble. Avez-vous remarqué qu’au cours des deux saisons, ils se sont rencontrés dans le même épisode?

“Les deux dernières saisons, Eve et Villanelle se sont rencontrées dans l’épisode cinq”, a déclaré Heathcote. “Donc j’ai vraiment ressenti, nous avons vraiment ressenti quand nous en parlions, qu’il était important de surprendre non seulement le public mais Eve, comment vraiment la désarmer et venir à un moment où elle s’y attendait le moins.”

Elle avait certainement l’air surprise dans ce bus avec ses mains qui s’agitaient, puis ce baiser!

Les fans de “Killing Eve” ne pouvaient plus attendre que Eve et Villanelle se rencontrent

Heathcote a également montré un peu de pitié aux fans de Killing Eve en augmentant l’inévitable rencontre cette saison. La saison 2 s’est terminée avec Villanelle tirant sur Eve et la laissant pour morte. Même si Eve a vécu, il serait cruel de refuser au public cette confrontation. Les téléspectateurs ne pouvaient que prendre autant d’Eve travaillant dans une cuisine.

De haut en bas: Jodie Comer et Sandra Oh | Laura Radford / BBCAmerica / Sid Gentle

“J’ai également l’impression que tant de choses se sont passées entre ces deux personnages”, a déclaré Heathcote. “Pour avoir une très longue période sans qu’ils s’affrontent à nouveau dans la saison, en fait, il était plus intéressant de vraiment les rapprocher et de voir quelle serait leur réaction viscérale l’un après l’autre après tant de choses.”

Ça a été plus long pour Eve et Villanelle que deux heures

Le public a attendu une année entière pour que la saison 3 de Killing Eve soit diffusée, bien que, à l’écran, ils n’aient regardé que deux épisodes dans lesquels Eve et Villanelle étaient séparées. Heathcote rappelle aux téléspectateurs que la saison 3 a lieu quelque temps après la finale de la saison 2, donc ce n’est pas comme s’ils se sont revus tout de suite.

“Il y avait également eu un dépassement de temps”, a déclaré Heathcote. “Il y avait eu six mois entre la deuxième et la troisième saison, il y a donc eu beaucoup de temps pour eux. Je pense que ce qui est vraiment important avec la saison 3, dans n’importe quel spectacle, c’est que vous surprenez constamment le public. “

De haut en bas: Jodie Comer et Sandra Oh | Laura Radford / BBCAmerica / Sid Gentle

Heathcote a plus de surprises en réserve sur Killing Eve et nous en aurons plus avec elle après la diffusion de ces épisodes.