Endgame a perdu son Academy Award mais détient toujours un triste record d’Oscar

Il s’avère que Avengers: Fin de partie ne peut pas tout avoir.

Lorsque Black Panther a remporté trois Oscars et a été nominé pour la meilleure image en 2019, de nombreux initiés de l’industrie pensaient que cela pourrait être un signe de changement. Peut-être que les Academy Awards avaient finalement réalisé que les films de bandes dessinées pouvaient transcender le pur divertissement du pop-corn pour devenir un art digne de récompenses. Il s’avère que ce n’était pas tout à fait inexact.

En 2020, un film de bande dessinée à succès a reçu des Oscars de haut niveau. Ce n’était tout simplement pas celui des studios Marvel. Alors que Joker est reparti avec 11 nominations et deux victoires, Avengers: Fin de partie ne pouvait même pas remporter le seul prix pour lequel il était. Ce n’est peut-être pas vraiment une doublure en argent, mais au moins cette perte donne maintenant au mastodonte Marvel un honneur douteux.

Chris Evans et Robert Downey Jr. à la première mondiale de «Avengers: Endgame» | Jesse Grant / . pour Disney

“Avengers: Endgame” était un événement cinématographique épique

Selon toute autre métrique, Avengers: Fin de partie était l’événement cinématographique de l’année. Les performances irréelles du box-office – 858 millions de dollars au pays et 2,8 milliards de dollars dans le monde – ont battu des tonnes de records. Les fans, quant à eux, ont salué la façon dont les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont livré une conclusion satisfaisante aux 11 premières années de l’univers cinématographique Marvel.

Bien que les critiques considèrent généralement le MCU favorablement, ils étaient extra extatiques à propos de Avengers: Fin de partie. La durée de trois heures du film ne l’a ralenti par aucun tronçon. Si quoi que ce soit, la durée d’exécution prolongée a donné aux Russes le temps de rendre un hommage efficace à la gamme originale d’Avengers. Après tout, Avengers: Fin de partie sera probablement la dernière fois que certains de ces personnages apparaîtront.

Même si Disney a fait campagne pour cela, les Oscars ont largement dépassé l’amour pour Avengers: Fin de partie. Le film a reçu une seule nomination pour les meilleurs effets visuels, qu’il a finalement perdu contre le drame de la Première Guerre mondiale en 1917. Maintenant, rendant la perte peut-être un peu plus difficile, le changeur de jeu de Marvel Studios détient le dernier record que l’on pourrait penser y placer.

Les héros les plus puissants de la Terre ont rencontré leur match

Les Oscars 2020 marquent la 92e cérémonie des Oscars. Sur près d’un siècle, selon MovieWeb, seulement 10 films ont jamais détenu le titre de film le plus rentable de tous les temps. Maintenant, grâce à la prise au box-office susmentionnée, Avengers: Fin de partie se trouve au sommet de cette liste. Marvel Studios a des droits de vantardise jusqu’à ce que le prochain blockbuster épique le détrône. Mais cette distinction fait également de Avengers: Fin de partie le seul film à avoir jamais battu ce record sans une seule victoire aux Oscars.

De Autant en emporte le vent à Avatar, tous les autres films qui – à un moment ou à un autre – pourraient revendiquer le titre le plus rentable ont reçu un peu d’amour aux Oscars. Mais Avengers: Fin de partie n’a pas réussi. On ne sait pas pourquoi l’académie a jugé le film bien-aimé de Marvel Studios indigne. Pour l’instant, nous le blâmerons sur le mini-balayage des catégories techniques de 1917.

Marvel Phase 4 réinitialisera la franchise

Bien sûr, il y a toujours une chance que Marvel Studios lui-même puisse libérer Avengers: Fin de partie de cette triste distinction. Mais nous ne retiendrions pas notre souffle pour que cela se produise de si tôt. Même si Marvel augmente sa production annuelle, le studio n’aboutira pas à une autre histoire aussi attendue ou de grande envergure que Avengers: Fin de partie pendant longtemps.

Le film des Russos était le point culminant de tout ce qui l’avait précédé dans le MCU. À cet égard, c’est la rare expérience cinématographique qui ne se produit que quelques fois en une génération. Donc, plutôt que d’essayer de dépasser l’impossible, Marvel est sagement rétrogradé dans la phase 4.

Des films comme Black Widow, The Eternals et Shang-Chi et la légende des dix anneaux élargissent le MCU de manière excitante et nouvelle. Même si les fans pourraient avoir un peu d’attente avant la prochaine menace de fin de l’univers, le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, a sûrement un tour ou deux dans sa manche. Soyez prêt à assembler, académie.