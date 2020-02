Endgame ‘vient de refaire l’histoire

Juste au moment où vous pensiez que Avengers: Fin de partie avait battu tous les records, le blockbuster Marvel vient de refaire l’histoire. Fin du jeu a été un énorme succès au box-office et est officiellement le film le plus rentable de l’histoire du cinéma. Bien que Disney ait poussé fort pour que le film soit nominé pour le meilleur film aux Oscars, il a en fait marqué l’histoire du cinéma en se faisant snober aux Oscars.

Le casting de “Avengers: Endgame” de Marvel | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Campagnes Disney pour «Endgame»

Avengers: Fin de partie a rapporté 2,7 milliards de dollars

bureau, dépassant facilement Avatar comme le film le plus rentable de tous

temps. En raison de ce succès, Disney a poussé dur pour que Endgame ramène à la maison

autant de nominations aux Oscars que possible.

Le studio a fait campagne pour le meilleur acteur (Robert Downey Jr.), le meilleur film et les meilleurs effets visuels. Malheureusement, le film n’a obtenu qu’une nomination aux meilleurs effets visuels.

Pour être juste, le film était confronté à une concurrence sérieuse dans tous les domaines. Et les films de super-héros ne sont généralement pas considérés comme dignes d’un Oscar, à moins que vous ne parliez de Black Panther, qui a été le premier film Marvel à être nominé pour le meilleur film.

Même dans une catégorie comme Visual Effects, Avengers: Fin de partie n’a pas réussi à se démarquer de la concurrence. La catégorie comprenait des stars de Star Wars: The Rise of Skywalker, The Lion King, The Irishman et 1917 (qui a finalement gagné).

Bien que les efforts de Disney aient manifestement échoué, le studio a

histoire aux Oscars.

“Avengers: Endgame” est snobé aux Oscars

Avec Fin du jeu ne remportant pas une nomination pour le meilleur

Picture, le film est entré dans l’histoire comme le premier film à être le plus rentable

film de tous les temps et ne pas obtenir une nomination au meilleur film.

Selon We Got This Covered, tous les autres films qui ont

a réclamé la première place au box-office a été nominé pour le meilleur film à

les Oscars. Autant en emporte le vent, par exemple, a remporté le prix du meilleur film en 1939,

et après que The Sound of Music a obtenu la première place en 1966, il a également remporté un

Nomination au meilleur film.

Il existe de nombreux autres exemples de films à forte rentabilité

nominé pour le meilleur film, dont The Godfather, Jurassic Park,

Avatar et mâchoires. Tous n’ont pas remporté le prix, mais ils étaient

en lice.

Avengers: Endgame, en revanche, n’était même pas considéré dans la catégorie. Le camouflet est un gros problème pour Disney, mais cela n’enlève rien au fait que le film a rapporté près de 3 milliards de dollars.

Robert Downey Jr. s’ouvre sur Avengers

Hormis Best Picture, Disney n’a pas non plus réussi à

nomination pour Downey Jr. du meilleur acteur. Avengers: Endgame a marqué le

sortie finale de l’acteur en tant que Tony Stark, alias Iron Man, et il y avait beaucoup de

les fans qui pensaient qu’il méritait d’être dans la course.

Le prix du meilleur acteur pour les Oscars 2020 a été décerné à Joaquin Phoenix pour son rôle dans Joker. Les autres acteurs nominés dans la catégorie comprenaient Leonardo DiCaprio (Il était une fois à Hollywood), Adam Driver (Histoire de mariage), Antonio Banderas (Douleur et gloire) et Jonathan Pryce (Les deux papes).

Bien qu’il n’ait pas été nominé pour un Oscar cette année, Downey Jr.

a récemment révélé quel personnage il aurait aimé représenter dans le MCU

autre qu’Iron Man.

Étonnamment, Downey Jr.a déclaré qu’il aurait aimé représenter Hawkeye (Jeremy Renner) sur les grands écrans, mais uniquement parce qu’il est un grand fan de la façon dont Renner a donné vie au personnage.

“En y repensant maintenant – aussi parce que je suis juste un fan de Jeremy Renner, et il l’a rendu tellement cool, en particulier quand il se transforme en Ronin [in Avengers: Endgame] – Je dirais que Hawkeye serait mon go-to “, at-il partagé.

L’art conceptuel «Avengers: Endgame» révèle de nouveaux costumes

Alors que Disney anticipe le début de la phase 4 du MCU,

Marvel a récemment révélé un concept art inutilisé pour Captain America’s (Chris Evans)

costume de voyage dans le temps.

Le superviseur du développement visuel chez Marvel, Ian Joyner,

partagé les images sur les réseaux sociaux. Les photos montrent Evans dans trois différents

itérations du costume, qui ont toutes été inspirées par Iron Man et Guardians of the

Galaxie.

Le prochain film de la gamme Marvel est Black Widow, qui sortira en salles le 1er mai. Ce film sera suivi de la première de The Eternals en novembre, ainsi que plusieurs émissions de télévision qui devraient sortir plus tard cette année.

Les fans de Marvel peuvent diffuser une version spéciale d’Avengers: Endgame

sur Disney +.