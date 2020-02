Entraîneur personnel d’Andy Cohen sur les raisons pour lesquelles Bravo Boss a arrêté de boire, plats sur le programme de remise en forme

Après avoir montré un physique plus mince et un corps plus tonique vers la fin de l’année dernière, 51 ans Andy Cohen a révélé qu’il avait pris la décision de réduire l’alcool – une décision audacieuse pour un hôte de fin de soirée qui boit souvent avec ses invités – après avoir réalisé que ses «costumes devenaient serrés». Il a également déclaré que la “saison des plages” approchait rapidement et qu’il ne voulait pas être ce type portant le T-shirt.

Bien que le patron de Bravo ait reconnu avoir “surveillé” son alimentation en plus de s’abstenir de boire, il y a plus à l’histoire, selon son entraîneur personnel.

“Il y a quelques choses que je peux dire à ce sujet”, né en Ukraine Stanislav (Stan) Kravchenko a déclaré TooFab lundi. “Il est devenu papa, donc je pense qu’il donne la priorité à sa santé et à sa forme physique plus qu’auparavant. Il a changé sa nutrition. Il a également réduit ses glucides. Et il a réduit sa consommation d’alcool.”

Stan – qui est parfois barmaid au Bravo Clubhouse pendant la soirée de Cohen “Watch What Happens Live” – ​​a déclaré qu’il était en fait sobre pendant un mois avant de convaincre Andy de lui donner un coup de feu.

“Ce qui est drôle, c’est que je faisais un mois sobre, et quand je faisais le mois sobre, je ne buvais pas d’alcool”, se souvient Stan. “Et je partageais avec lui:” Écoutez, j’adore ça. J’ai plus d’énergie. C’est tellement bon. ” Et il m’a dit: “Ouais, ouais. Je vais l’essayer, je vais l’essayer. Ce n’est pas le bon moment pour moi.” “Vers la fin du mois sobre de Stan, qu’il a commencé en juillet 2019, Andy a vu les avantages et a décidé de commencer le sien. “Je me souviens de la journée parce qu’il partait en vacances et il voulait bien paraître sur la plage!” il nous a dit.

“Une fois qu’il a commencé un mois entier sans alcool, c’est à ce moment-là qu’il a réalisé son corps vraiment … Il a perdu beaucoup de graisse corporelle et avait l’air incroyable”, a déclaré Stan. “Et après cela, il s’est dit:” Je pense vraiment que je devrais réduire l’alcool parce que je ne vois plus le point. J’ai un bébé, j’ai ceci, j’ai cela, je suis superbe, Je me sens bien.”

Originaire d’Europe de l’Est, Stan a passé 10 ans (5 à 15 ans) à pratiquer la gymnastique, puis a participé à des compétitions de musculation. Bien qu’il ait étudié les systèmes de communication dans son pays d’origine, il a finalement déménagé aux États-Unis en 2010 pour poursuivre sa passion, qui “a toujours été le fitness”.

Une fois à New York, Stan a fait ce qu’il avait à faire pour joindre les deux bouts, tout en faisant ce qu’il aimait. Il a travaillé chez McDonald’s, avec une entreprise de déménagement et comme gardien de sécurité. Et ironiquement, c’est son premier client «célébrité» – l’un des plus hauts gradés du magasin Christian Dior sur la 57e Avenue, où il travaillait en sécurité – qui lui a suggéré de poursuivre sa forme physique à plein temps.

Après avoir suivi des cours à l’Académie nationale de médecine du sport, Stan est devenu certifié en entraînement personnel. Il y a cinq ans, il a commencé son prochain chapitre à Equinox à Greenwich Village, où il a rencontré Andy l’année suivante après avoir formé l’ami de Cohen, Pablo.

“Pablo m’a recommandé Andy, et je ne savais pas qui était Andy! Je n’en avais aucune idée”, nous a expliqué Stan. “Je viens d’Ukraine. Je ne regarde pas la télévision. C’était donc une drôle de rencontre avec lui. Alors il est venu et nous avons terminé la session, [and I said], ‘N’oubliez pas de payer pour ma session!’ “

Stan a dit que lui et Andy “ont tous deux démissionné” d’Equinox il y a environ un an. “C’est mon client privé maintenant”, a-t-il expliqué, ajoutant: “Andy est … Je l’aime. C’est un gars super drôle et un super papa en ce moment. Il est vraiment motivé et il vient … Je vais être honnête avec vous, s’il est à New York, il vient tous les jours. Il trouve toujours le temps pour la forme physique et la santé. C’est vraiment impressionnant pour moi parce que je sais à quel point il est occupé. Nous savons tous à quel point il est occupé avec “Real Housewives” “Regardez ce qui se passe en direct”, émission de radio le matin – comme, wow. “

“J’ai mon propre style, ma façon de former les clients et ma routine d’entraînement [for Andy] c’est beaucoup de supersets “, nous dit Stan.” Je combine beaucoup de poids avec le poids corporel; ce qui signifie, disons que nous faisons la poitrine et le dos, nous allons faire des sauts entre les deux. Ou craque. Un peu d’exercice qui maintient votre rythme cardiaque toujours élevé. “

“Donc, vous faites essentiellement de l’haltérophilie et vous faites aussi votre cardio”, a-t-il poursuivi. “Brûler la graisse corporelle, travailler vos muscles, vous tenir occupé. Vous obtenez le maximum que vous pouvez en une séance d’une heure.”

Pendant cette séance d’une heure, cependant, Andy a certes collé son téléphone. Mais Stan croit en fait que cela fonctionne dans leurs deux faveurs.

Notant que les appels, les textos et les courriels sont une combinaison de “travail et personnel”, nous a dit Stan, “La partie amusante d’Andy est qu’il est motivé. Il vient tous les jours, non? Et il est occupé. Il est comme, ‘Oh mon Dieu , J’ai une conférence téléphonique! Et je me dis: “Bien sûr!” J’ai trouvé que ça fonctionnait vraiment bien avec lui parce qu’il était moins résistant pour moi. Quand je lui dis: “Oh, le jour des jambes d’aujourd’hui. Nous faisons des jambes”, il dit, “Ugh, f – k! D’accord, nous” Je vais le faire. ‘ Mais quand il est au téléphone, je lui fais faire des doubles squats, et il ne s’en rend même pas compte! “

Bien sûr, nous devions savoir si Stan avait déjà entendu un appel avec une femme au foyer ou était au courant d’un drame, mais il a dit qu’Andy laisse tout cela à la porte quand il est temps de s’entraîner.

“C’est un gars optimiste. Il laisse son drame à la maison”, a déclaré Stan. “Moi, si quelque chose se passe dramatiquement, je suis comme toute la journée triste. Ça m’affecte. Mais avec lui, il sait comment équilibrer ça. Il vient aux séances sans drame, rien, tout va bien. C’est ce que Je respecte et c’est ce que j’aime vraiment chez lui car il sait tout équilibrer dans la vie. C’est très impressionnant. “

Mais tout le monde n’a pas l’énergie ni les moyens financiers sans fin d’Andy Cohen pour payer un entraîneur personnel. Alors, quel est le conseil de Stan aux parents qui travaillent et qui ont du mal à trouver le temps de faire de l’exercice? NEOU. Il s’agit d’un programme de service de diffusion en direct qui permet aux utilisateurs de s’entraîner à la maison, au gymnase ou en déplacement, avec des cours de fitness et des routines, grâce à des entraîneurs comme Stan.

“C’est moi. C’est ce que j’aime. C’est ce que je fais”, a-t-il dit, ajoutant que “trouver l’équilibre” dans la vie est la clé.

