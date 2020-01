Entraîneur personnel de rencontres Dolph Lundgren

2020-01-23 12:30:04

Dolph Lundgren sort avec un entraîneur personnel, Emma Krokdal, depuis plusieurs mois.

L’actrice de 62 ans – qui était auparavant mariée à Anette Qviberg de 1994 à 2011 – aurait romancé Emma Krokdal pendant plusieurs mois et elle était son rendez-vous avec le Cana Dorada Film & Music Festival en République dominicaine ce week-end.

Selon la colonne Page Six du journal New York Post, Dolph et Emma, ​​qui est dans la vingtaine, ont regardé de près alors qu’ils s’asseyaient l’un à côté de l’autre pendant le dîner de gala de clôture, qui honorait Avi Lerner, et avaient leurs bras autour l’un de l’autre pendant qu’ils posé sur le tapis rouge.

La paire a été vue ensemble plusieurs fois plus tôt dans la semaine, notamment lors de l’ouverture du festival, du gala blanc et de la soirée casino.

Dolph avait précédemment révélé comment il avait l’habitude d’avoir des relations sexuelles avec Grace Jones et “quatre ou cinq” autres femmes – mais se plaignait que cela le rendait trop fatigué pour le travail.

L’acteur de ‘Creed II’ est sorti avec le hitmaker de ‘Pull Up to the Bumper’ dans les années 80 et bien qu’il ait admis que leur vie dans la chambre était mouvementée, il a insisté sur le fait que ce n’était pas toujours une “bonne chose”.

Il a dit: “Cela s’est produit à certaines occasions, avec ou sans Grace.

“Parfois, elle ramenait une petite amie à la maison et ensuite je devais me lever pour travailler le lendemain et ce genre de choses.

“Je dirais que tout au plus, c’était quatre ou cinq filles.

“C’est génial en théorie, mais quand vous devez vous lever et combattre Sylvester Stallone le matin, ce n’est pas une si bonne chose.”

Dolph a rencontré Grace lorsqu’il a été embauché comme garde du corps, mais une fois qu’il a trouvé la gloire après avoir joué le méchant notoire Ivan Drago dans ‘Rocky IV’, leur relation s’est rapidement détériorée.

Il a dit: “J’ai littéralement marché dans le théâtre [for the movie premiere] comme son petit ami avec des gens qui essayaient de m’éloigner pour prendre des photos d’elle et, 90 minutes plus tard, quand je suis sorti, les gens essayaient plutôt de me prendre en photo.

“C’est une de ces choses qui arrive de temps en temps à Hollywood, quelqu’un de totalement inconnu devient célèbre du jour au lendemain.

“D’autres femmes sont apparues, elle est devenue jalouse et elle ne pouvait pas le supporter. Les gens voulaient que j’aille aux ouvertures.

“C’était beaucoup de tension et, en six mois, la relation était terminée.”

