Eric Stonestreet Écrit Troublante Au revoir à ce bien-aimé caractère après la dernière saison 11 épisode

La troupe Pritchett-Dunphy-Tucker de Modern Family quitte nos écrans de télévision en avril. La famille, qui a voyagé ensemble dans l’émission dans des endroits comme l’Australie, Hawaï, New York et le Wyoming, a récemment poursuivi le mode de vie des jet-setter en emmenant leur clan dans la capitale française. L’épisode s’intitule à juste titre «Paris» et il a été diffusé le 12 février 2020. C’est le dernier épisode – jamais – dans lequel nous verrons ce personnage préféré des fans, un original d’Eric Stonestreet. L’acteur de Modern Family a écrit un adieu sincère au personnage de clown de son personnage Cameron sur Twitter.

Eric Stonestreet au 64e Emmy Awards annuel | Alberto E. Rodriguez / .

Quand est la finale de la série (et la finale de la saison 11) de Modern Family?

ABC News a récemment rapporté que “Modern Family diffusera sa finale”, à la fois la saison 11 et la finale de la série, le 8 avril 2020. Ils ont également confirmé qu ‘”il n’y a pas de retombées dans les œuvres impliquant sa grande distribution.”

ABC a décrit l’épisode comme «un dernier voyage en famille». L’épisode Modern Family ira un peu quelque chose comme ça:

Ils se dirigent vers Paris afin que Jay puisse accepter un prix d’excellence pour son travail dans l’industrie des placards. Cependant, son ancien ennemi juré, Earl Chambers, trouve un moyen de le hanter. Pendant ce temps, Claire a un rendez-vous secret dans l’une des villes les plus romantiques du monde, et le rêve de toute une vie de Cam de jouer Fizbo dans les rues de Paris est sur le point de devenir une réalité.

Eric Stonestreet incarne Fizbo le clown dans Modern Family | Bruno Calvo / ABC via .)

Et clairement, Stonestreet était ravie de s’habiller comme Fizbo une fois de plus. Si vous vous souvenez des saisons précédentes de Modern Family, Fizbo est l’alter-ego clown de Cam. L’acteur est allé sur Twitter pour publier un long message sur Fizbo.

Fizbo le clown: comment le personnage de clown d’Eric Stonestreet est apparu dans la comédie à succès ABC «Modern Family»

«D’aussi loin que je me souvienne», écrit-il, «tout ce que j’ai toujours voulu, c’est être un clown dans le cirque.» Stonestreet a également révélé que le nom «Fizbo» venait même de quelque chose de l’enfance, et toute la famille s’y est impliquée.

“Mon père m’a appelé Fizbo, ma grand-mère a fait tous mes costumes de clown, et mes parents m’ont permis d’être l’enfant qui élevait des cochons, jouait de la batterie, prenait du karaté, [played] football, ET mettre du maquillage et des perruques de temps en temps. ” Nous stan une société inclusive. famille de soutien de tous les rêves.

«Tout cela a conduit au moment en 2009 où deux écrivains, Brad Walsh et Paul Corrigan ont écrit un brouillon de Modern Family appelé« Fizbo »et vous avez été présenté à Fizbo, le clown qui se fait botter le cul, qui vous tordra comme un animal en ballon », A poursuivi Stonestreet.

Maintenant, nous pleurons: l’acteur bien-aimé dit au revoir à la série

Cependant, après onze saisons de la série primée aux Emmy Awards, Stonestreet fait maintenant ses adieux à son personnage bien-aimé. Et maintenant, la lecture de son message réconfortante, nous pleurons tous, (pas vous!)

Famille moderne | Kelsey McNeal / Walt Disney Television via .

“Vous verrez Fizbo une dernière fois”, dit-il à propos de l’épisode “Paris”. Et encore une fois, il le ramène à sa famille: “Je pense que grand-mère Louise serait fière que son petit clown ait fait le chemin de Kanas City, KS aux rues de Paris, France.”

Nous aimons autant une histoire de petit clown de ville à grand clown dans la grande ville que la prochaine personne, mais c’est particulièrement doux.

“Lorsque vous avez rencontré Fizbo il y a 11 ans, Cam a dit:” Bonjour, vieil ami. ” [Wednesday], Je dois dire, au revoir vieil ami. ” Il a conclu la note avec une totale gratitude.

«Merci à Modern Family de m’avoir permis de réaliser mon rêve d’être un clown dans le plus grand cirque de tous. Hollywood », a écrit Stonestreet. Magnifiquement mis, Fizbo.

La star de Modern Family, dans son tweet, incluait une photo d’un enfant vêtu d’une tenue Fizbo, ainsi que des photos des membres de la famille susmentionnés.

Vive Fizbo !!!