Eric Stonestreet fait don de 200 000 repas à une banque alimentaire du Kansas

2020-03-20 16:30:07

Eric Stonestreet a fait don de 200 000 repas à une banque alimentaire de Kansas City pour soutenir la communauté pendant la pandémie de coronavirus.

Eric Stonestreet a fait don de 200 000 repas à une banque alimentaire de Kansas City au milieu de la pandémie de coronavirus.

La star de ‘Modern Family’ s’est rendue sur Twitter jeudi (19.03.20) pour parler de ce geste à ses followers et Eric a exhorté les autres à “faire ce qu’ils peuvent” pour aider les plus vulnérables pendant la crise sanitaire.

Eric a tweeté: “Je donne 200 000 repas à @HarvestersORG à Kansas City. Lindsay (Schweitzer, le partenaire d’Eric) et j’aime notre ville natale et je veux aider ce que nous pouvons.

“Je ne publie ceci que pour peut-être vous motiver à faire ce que vous pouvez, pour aider les familles vulnérables de notre communauté pendant cette période.

“Normalement, ils dépendent fortement des dons de nourriture, mais ils ont besoin du soutien de la communauté pour s’assurer qu’ils ont les ressources nécessaires pour aider les familles et les enfants dans le besoin. (Sic)”

L’acteur de 48 ans a également récemment visité Instagram pour encourager ses 1,8 million de followers à rester à la maison avec un poème.

À côté d’un graphique sur la façon de lutter contre le virus, l’acteur a écrit: “Ne soyez pas une tête d’os. Soyez plutôt à la maison. Ne soyez pas un punk. Hunk (er). Ne soyez pas méchant. Quarantaine.

“Je suis juste en train de spitballer ici. Oups, mauvais choix de mots là-bas. Remue-méninges, je veux dire. Sois juste intelligent et cool et le nouveau cool reste à la maison et protège nos grands-parents et les autres, si vous n’avez pas besoin d’être dehors ou au travail. (sic) ”

Eric incarne Cameron Tucker dans ‘Modern Family’, qui devrait diffuser son dernier épisode en avril.

Et sa co-star Jesse Tyler Ferguson a récemment admis qu’il était excité par la “grande liberté” qui accompagne la sortie de la sitcom.

Il a dit: “Il y a une grande liberté qui vient de terminer une série de 11 ans de quelque chose artistiquement. Je peux faire tout ce que je veux.”

Mots clés: Eric Stonestreet, Lindsay Schweitzer, Jesse Tyler Ferguson

Retour au flux

.