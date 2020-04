Erica Mena est-elle toujours amie avec son ancien patron, Kim Kardashian West?

Bien avant son casting sur Love & Hip-Hop, Erica Mena était très bien équipée avec le monde de la télé-réalité – tout cela grâce à la famille Kardashian.

Avant de devenir elle-même reine de la télé-réalité, Mena a travaillé sous les sœurs Kardashian en tant que vendeuse – Dash Doll – et a fait quelques camées sur la célèbre série dérivée de la famille, Kourtney et Khloé Take Miami.

Erica Mena | Steven Ferdman / .

Bien qu’elle ait finalement été renvoyée par Kourtney et Khloé Kardashian en raison de son attitude constante, de sa lenteur et de sa bouche grossière, la star de LHH a récemment admis qu’elle était toujours de bons amis avec les stars de la réalité. Mais qu’en est-il de Kim Kardashian West?

Mena a développé des amitiés avec les trois sœurs Kardashian

Mena a peut-être travaillé exclusivement avec Kourtney et Khloé Kardashian pendant ses jours en tant que Dash Doll, mais ce ne sont pas les seuls membres de la famille avec lesquels elle a noué une amitié.

La star de la réalité fougueuse s’est également liée d’amitié avec Kardashian West tout en travaillant sous la célèbre famille.

Bien que les stars de Keeping Up With the Kardashians aient fini par la congédier de son poste d’associée aux ventes, Mena est restée de bonnes amies avec elles et sera toujours reconnaissante à la célèbre famille de lui avoir donné un premier aperçu de la télé-réalité.

La connexion de la star de LHH avec les sœurs Kardashian remonte à 2009 lorsqu’elle a été embauchée pour travailler à la boutique Dash désormais fermée de Miami par le fondateur de Poosh après avoir rencontré des amis communs.

Bien que Mena et Kardashian soient devenues amies presque instantanément, ce n’est que peu de temps après qu’elle est devenue une Dash Doll qu’elle a commencé à avoir divers accrochages avec ses patrons sur son attitude apathique.

En apparaissant sur Kourtney et Khloé Take Miami, Mena s’est imposée comme une méchante en montrant un comportement problématique dans le monde de la vente au détail.

Il y avait même un épisode entier dédié à Kourtney et Khloé la menaçant de la congédier pour avoir constamment une attitude, se présenter en retard au travail, parler au téléphone lors de la vente et insulter les clients.

Le comportement de Mena étant un problème permanent, elle perd finalement son emploi. Mais malgré son licenciement, la star de la réalité ne ressent aucune rancune envers les sœurs Kardashian.

Elle reste toujours en contact avec les célèbres sœurs

Dans une interview accordée à VladTV en 2014, Mena a admis qu’elle était toujours de bons amis avec les sœurs Kardashian et les a remerciées pour lui avoir enseigné les rouages ​​du fonctionnement des choses dans l’industrie entrepreneuriale.

«Travailler pour eux pendant l’année où j’ai travaillé avec eux a été la meilleure année de ma vie», a-t-elle déclaré. «J’ai non seulement étudié comment ils prennent les choses les plus simples d’une bouteille d’eau et y mettent Kardashian et sont en mesure de vendre, mais comment ils sont toujours capables de garder leur famille [as] la raison pour laquelle ils font tout ce qu’ils font. “

Bien qu’ils ne parlent pas très souvent, Mena et les Kardashian restent de bons amis. La star de téléréalité a même admis qu’elle avait une solide amitié avec Kardashian West depuis des années.

Non seulement la fondatrice de KKW a personnellement invité Mena à l’ouverture du nouveau magasin DASH à Miami en 2014, mais elle a récemment donné à la star de LHH un doux cri d’anniversaire, prouvant qu’elle est toujours amie aujourd’hui.

En novembre 2018, Kardashian West a exprimé son amour pour Mena sur ses histoires Instagram tout en félicitant la star de télé-réalité et son mari, Safaree Samuels, pour l’avoir recréée et pour le look Met Gala 2013 de Kanye West.

En plus d’exprimer son amour pour Mena, Kardashian a également partagé que l’ancienne candidate Scared Famous sera toujours membre du Kardashian Krew.

Elle a ajouté: «Je t’aime. J’espère que vous passez la meilleure journée. Dash poupée pour toujours. “