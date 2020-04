Erika Jayne Shades ancienne star de RHOBH Lisa Vanderpump: «Tout le monde est remplaçable»

Erika Jayne revient à la télévision avec The Real Housewives of Beverly Hills. La star de Broadway fait le tour des interviews pour promouvoir la saison 10 de la série télé-réalité. Jayne a taquiné que cette saison “pourrait avoir un réel impact sur la vie personnelle des gens”. Interrogée sur son ancienne co-star Lisa Vanderpump, elle n’a pas résisté à jeter un peu d’ombre sur son chemin.

Lisa Vanderpump et Erika Jayne | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . / Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

“Je pense que cette saison est la seule qui pourrait avoir un réel impact sur la vie personnelle des gens, tu vois ce que je veux dire?” Jayne a déclaré lors de son interview avec Entertainment Tonight. “Ce pourrait être la seule saison où cela peut vraiment avoir un impact sur la vie personnelle de quelqu’un.”

La saison 10 de RHOBH verra l’ajout de Garcelle Beauvais comme femme au foyer à temps plein et Sutton Strack comme «amie de». Ils sont tous les deux entrés après que Vanderpump ait quitté la série l’année précédente. Jayne est sûr d’une chose cependant, le restauranteur ne nous a pas manqué du tout.

“Je vais vous dire ceci, elle n’a pas manqué pendant le tournage”, a déclaré Jayne. “Il n’y a pas eu un moment où nous nous sommes tournés et nous nous sommes regardés et avons dit:” Vous savez quoi? Vous savez qui nous manque vraiment? “Vous savez, il n’y en avait pas. Tout le monde est remplaçable et interchangeable à la fin de la journée. “

La première de la saison 10 fait un détour par Lisa Vanderpump

Le hitmaker «XXpen $ ive» n’était pas le seul à être louche envers Vanderpump. Les producteurs de RHOBH ont intitulé l’épisode de première rappelant l’un des slogans de Vanderpump.

“La couronne est chérie lourde, alors laissez-la là où elle appartient”, était le slogan de Vanderpump dans la saison 7.

L’épisode 1 de la saison 10 est intitulé «La couronne n’est pas si lourde».

“La nouvelle ligne de vêtements de Kyle rassemble les femmes pour la Fashion Week de New York”, indique la description de l’épisode de l’épisode 1. «Erika emmène Lisa Rinna, Teddi et Denise dans un voyage dans le passé. Denise présente le groupe à son amie, Garcelle Beauvais. »

Les blogs de rumeurs ont également mentionné que le premier épisode se moquait également de Vanderpump, mais c’est quelque chose que nous devrons attendre et voir.

Quels sont les slogans de la saison 10?

Avant la première de la saison 10, Bravo a publié les slogans pour exciter les fans.

Kyle Richards ouvre l’intro faisant référence au style de vie chic de Beverly Hills, mais cette fois elle ne nomme pas la ville. «Ici, il n’y a pas que des robes dans le placard de tout le monde», dit-elle.

Lisa Rinna poursuit en appelant ses habitudes de danse et en disant: «Le secret de la vie? Danse comme tout le monde regarde. “

Dorit Kemsley aime l’abondance et a continué avec sa lignée de l’année dernière. Cette année, elle a déclaré: «Je ne me contenterai de rien de moins que de tout.»

Beauvais, la nouvelle femme au foyer, taquine sa carrière d’actrice en disant: “La vie est une audition et chérie, je reçois cette partie.”

Teddi Mellencamp, qui est enceinte cette année, se présente avec son bosse de bébé et dit: “On ne sait jamais à quoi s’attendre quand je m’attends.”

Jayne fait référence à son passage à Broadway sur la comédie musicale de Chicago en disant: «Se casser une jambe? Pas dans ces talons chérie.

Clôturant la séquence, Denise aborde une insinuation sexuelle en disant: “Ma vie n’est peut-être pas un conte de fées, mais je vais toujours avoir une fin heureuse.”

The Real Housewives of Beverly Hills sera présenté en avant-première le 15 avril à 20 h. ET sur Bravo.