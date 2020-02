2020-02-07 20:00:04

Erin Foster “adore” être mariée, après avoir noué un nœud avec l’homme d’affaires Simon Tikhman la veille du jour de l’An (31.12.19).

Erin Foster «aime» être mariée.

L’écrivain de 37 ans – qui est la fille de David Foster – a noué le noeud avec l’homme d’affaires Simon Tikhman le 31 décembre (31.12.19), et a dit qu’elle était “vraiment heureuse” de la façon dont leur mariage s’est déroulé, car il s’est avéré être son “mariage parfait”.

Elle a dit: “Honnêtement, nous aimons vraiment être mariés – c’est fantastique. Je suis vraiment contente de la façon dont j’ai regardé et de l’apparence du lieu. Je suis vraiment contente de la cérémonie. Honnêtement, c’était mon mariage parfait et j’ai pense vraiment que les gens se sont tellement amusés. ”

Mais Erin admet qu’ils sont allés trop loin sur le nombre de discours qu’ils ont permis aux invités de prononcer, car elle dit que 17 personnes différentes ont porté un toast.

Elle a ajouté: “La répétition, nous avons eu 17 discours ou quelque chose de fou. C’était la faute de Simon. C’était beaucoup. Simon avait comme 14 personnes qui parlaient. J’avais cinq personnes qui parlaient en mon nom. Honnêtement, ils étaient tous vraiment super.”

Maintenant que leur mariage est terminé, Erin et Simon prennent le temps de profiter de la vie de jeunes mariés, ce que la beauté admet se sentir “confortable et en sécurité”.

Elle a expliqué: “Je pense que c’est différent pour tout le monde parce que certaines personnes disent qu’elles ne ressentent aucune différence. Cela dépend de combien de temps vous êtes ensemble et de ce qu’était votre relation auparavant. Simon et moi ne sommes ensemble que depuis un an et un à moitié, donc ça a bougé si vite que tout d’un coup, on se dit: “Putain de merde, nous sommes mariés”. Je me sens vraiment bien et c’est sûr et confortable d’avoir un mari. Comme si une personne me protégeait du monde, vous savez? ”

Et Erin dit qu’elle ne se sentait pas “déprimée” lorsque son mariage était terminé, car elle et Simon étaient si impatients de commencer le reste de leur vie ensemble.

S’adressant au magazine People, elle a déclaré: “Je pense qu’en tant que femmes, toute votre vie se construit autour du jour de votre mariage, et vous devriez vraiment vous concentrer davantage sur le mariage qui va suivre. Donc, Simon et moi avons prêté attention au type de relation que nous avons et au mariage que nous allons avoir, et c’est tellement plus important qu’un mariage.

“Et donc quand le mariage était terminé, nous n’étions pas déprimés que le meilleur jour de notre vie soit terminé. Nous étions tellement excités que nous commencions. C’est probablement le meilleur endroit d’où nous venons.”

Mots clés: Erin Foster, Simon Tikhman

Retour au flux

.