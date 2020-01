Éruption du volcan Popocatépetl sur webcam

Le volcan le plus actif du Mexique a éclaté jeudi matin – et tout a été filmé.

Les images spectaculaires ont capturé le moment où Popocatépetl a jailli de la lave rougeoyante et des nuages ​​de cendres bouillonnants chauds dans le ciel, juste après l’aube.

L’explosion a été enregistrée par webcamsdemexico.com, qui a des webcams formées en permanence sur 133 des beautés et des points chauds du Mexique – bien qu’aucune ne soit aussi chaude qu’El Popo jeudi.

Les colonnes de fumée atteignaient plus de 3 km de haut et l’éruption était même visible depuis l’espace.

Les autorités mexicaines ont émis une alerte jaune (plus sévère que verte mais pas aussi grave que rouge) visant principalement les villes les plus proches de San Pedro Benito Juarez et Santiago Xalitzintla, toutes deux situées entre sept et huit miles de distance.

Ils ont averti les résidents de rester en alerte, de rester à l’affût des mises à jour officielles, de préparer des documents importants, de pratiquer des exercices et de connaître l’emplacement des abris temporaires.

Ils ont également conseillé de garder les fenêtres fermées, de se couvrir la bouche et le nez avec des masques pour respirer, de se laver les yeux et la gorge avec de l’eau et d’éviter d’utiliser des lentilles de contact pour éviter les irritations.

Le mois dernier, 19 personnes ont été tuées au large des côtes de la Nouvelle-Zélande lorsque le volcan Whakaari / White Island a éclaté; 47 visiteurs se trouvaient sur l’île à l’époque, dont 28 ont réussi à s’enfuir de leur vie, bien que beaucoup aient été gravement brûlés.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.