Erykah Badu et les enfants d’André 3000 deviennent viraux sur TikTok, Fans in Awe: “ Les gènes sont forts ”

Le temps passe si vite que la plupart des gens n’ont pas réalisé que les enfants les plus âgés d’André 3000 et d’Erykah Badu sont pratiquement adultes. Cela a été porté à l’attention de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux lorsqu’elles ont récemment publié une vidéo sur TikTok qui est devenue virale.

Les enfants d’Erykah Badu et André 3000

Badu (de son vrai nom Erica Wright) et André 3000 (de son vrai nom André Benjamin) étaient en couple de 1995 à 1999. Ils ont eu un enfant ensemble, Seven Benjamin, né en 1997. Seven est aussi le seul enfant d’André 3000.

En 2004, Badu a eu son deuxième enfant, Puma Curry. Le père de Puma est le rappeur The D.O.C., de son vrai nom Tracy Curry. Le troisième enfant de Badu, Mars Thedford, est né en 2009. Son père est le rappeur Jay Electronica, avec qui Badu sort depuis un certain temps.

Seven a une vie essentiellement privée et n’a pas de compte public sur les réseaux sociaux, n’apparaissant que lorsqu’il est posté par ses parents ou sa sœur.

Puma est au lycée et se produit de temps en temps avec sa mère.

Elle possède un compte Tik Tok très populaire, qui compte près de 180 000 abonnés.

Les fans ne peuvent pas surmonter les ressemblances étonnantes

Puma a posté une vidéo d’elle et Seven dansant au Say So Challenge. Il s’agit d’un défi viral sur les réseaux sociaux de personnes faisant une routine de danse chorégraphiée sur la chanson à succès de Doja Cat, “Say So”.

“Ils ont LITTÉRALEMENT volé 3000 et les visages de Badu”, a expliqué une personne.

Quelqu’un d’autre a tweeté: «C’est fou. c’est littéralement comme regarder badu et trois piles. les gènes crraaaaazy. ”

«Attendez, les gènes sont sauvages! C’est comme regarder André et Erykah quand ils étaient adolescents », a tweeté une autre personne.

«Bruh. La ressemblance avec Andre 3000 et Erykah Badu me fait trembler. Des gènes aussi forts que f ** k », a ajouté un autre.

Andre 3000 joue actuellement dans la nouvelle série AMC, Dispatches from Elsewhere.

