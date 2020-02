Erykah Badu vendant de l’encens créé à partir de ses sous-vêtements d’occasion, à la Gwyneth Paltrow

Écartez vous, Gwyneth Paltrow. Erykah Badu a une approche encore plus agressive pour commercialiser son vagin.

La chanteuse de “On & On” et actrice de “What Men Want”, 48 ans, vient de révéler son intention de vendre de l’encens créé à partir de ses sous-vêtements usagés, racontant 10 Magazine que le produit non conventionnel – surnommé “Badu’s P — y” – sentira comme annoncé.

“J’ai pris beaucoup de paires de culottes, je les ai coupées en petits morceaux et je les ai brûlées”, a-t-elle expliqué. “Même la cendre en fait partie.”

Disponible sur sa boutique en ligne bientôt ouverte, Badu World Market, la chanteuse a déclaré que son raisonnement pour créer un tel produit est simple: “Il y a une légende urbaine selon laquelle mon p — y change les hommes. Les hommes que je tombe amoureux avec et tomber amoureux de moi, changer d’emploi et de vie. ” Elle a appelé cela sa «superpuissance».

Badu, qui a dit à l’intervieweur qu’elle avait en fait cessé de porter des sous-vêtements il y a quelque temps, estime que “les gens méritent” que leur maison ait l’odeur de ses sous-vêtements brûlés.

Bien que le produit soit sûrement inhabituel, c’est en fait le deuxième du genre promu par une célébrité massive.

Plus tôt cette année, l’actrice et fondatrice de Goop, Gwyneth Paltrow a lancé un produit inédit sur le site de sa marque de bien-être: une bougie nommée “This Smells Like My Vagina”. À la surprise de beaucoup, il s’est vendu en une semaine, alors peut-être que ces dames sont sur quelque chose.

