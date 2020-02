Est-ce la première étape d’une réconciliation entre Omarion et Lil Fizz?

Il semble que l’Internet se soit refroidi après la fin de la relation tourbillonnante entre Apryl Jones de Love & Hip Hop et Lil Fizz. Maintenant, dans une récente interview, Omarion parle de la rencontre de son ex avec son partenaire B2K.

(L-R) Omarion, Lil Fizz | Earl Gibson III / . pour WeTV, Jesse Grant / . pour les Streamy Awards

Omarion parle d’Apryl Jones et de Lil Fizz

Quand Omarion a rompu son silence pour la première fois que Jones et Lil Fizz étaient ensemble, il a dit à Essence: “Je pourrais être un imbécile en ce moment, mais est-ce la meilleure chose à faire?”

Dans une nouvelle interview avec Big Boy’s Neighbourhood, Omarion a parlé de ses relations actuelles avec les membres de B2K, plus sur la romance controversée entre Jones et Lil Fizz, et bien plus encore.

Omarion a déclaré qu’il n’avait vraiment pas parlé à ses camarades de groupe, commentant: «Ce que je veux dire, c’est que nous partageons quelque chose avec tout le monde et nous l’avons partagé tous ensemble et, pour moi, cela devrait être honoré. C’est le point culminant et la chose avec laquelle nous avons tous pu nous lier et créer une excellente relation solide. Je ne peux pas reprendre ça. Je vais toujours honorer et respecter cet aspect de cette période. »

En parlant de sa relation avec Jones, Omarion a déclaré: «Ce que moi et Apryl avions était ce que moi et Apryl avions. Nous avons créé quelque chose de vraiment beau et nous nous sommes donné quelque chose de vraiment beau qui est vraiment irremplaçable. Donc à la fin de la journée, même si j’ai des problèmes publics, je ne souhaite aucune mauvaise intention ou méchanceté envers quiconque. »

Omarion serait-il ouvert à parler à Lil Fizz?

En parlant de Lil Fizz, il a dit: “Je n’ai pas de relation avec Fizz. Mais je pense qu’il devrait y avoir une occasion pour nous de parler un jour. Je ne sais pas quand c’est. ”

Omarion a insinué qu’il avait été dérangé par la façon dont les gens parlaient tant de ses réactions à la situation, “surtout parce que les gens supposent que rien n’est fait”, a-t-il déclaré avec un sourire, avant de poursuivre.

Cela pourrait-il signifier que Lil Fizz et Omarion pourraient arriver à un bon endroit? Compte tenu des remarques d’Omarion, la situation est manifestement plus complexe que nous ne le savons.

Love & Hip Hop: Hollywood revient pour sa nouvelle saison plus tard cette année sur VH1.