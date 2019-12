Est-ce la preuve que Hailey Baldwin est prêt à passer de tout le drame de Selena Gomez?

Hailey Baldwin est un mannequin réputé et l'épouse du chanteur Justin Bieber. Elle a réussi à garder un profil relativement bas ces dernières années, en restant bien à l'écart du drame et de la négativité.

C’est jusqu’en octobre 2019, lorsque la nouvelle chanson de Selena Gomez a déclenché une tempête médiatique. Pourtant, Baldwin s'est récemment ouverte dans une interview franche, révélant ses vrais sentiments sur le drame et ses objectifs pour 2020.

Continuez à lire pour en savoir plus sur le drame entre Baldwin et Gomez, y compris comment tout a commencé et ce que Bieber en dit ces jours-ci.

Comment le drame entre Selena Gomez et Hailey Baldwin a-t-il commencé?

La première relation amoureuse sérieuse de Bieber a été avec Gomez, la star de Disney avec une grande voix et des médias sociaux encore plus nombreux. Bieber et Gomez se fréquentent depuis des années et de nombreux fans pensaient qu'ils seraient ensemble pour toujours.

Pourtant, au début de 2018, Bieber et Gomez avaient rompu les choses et Bieber avait ravivé une romance précoce avec Baldwin. Les choses ont évolué rapidement entre le jeune couple et en septembre 2018, Bieber et Baldwin avaient fait le noeud lors d'une cérémonie au palais de justice.

Beaucoup de fans de Bieber étaient en colère contre Baldwin, se rendant compte qu'elle avait rompu avec Bieber et Gomez, ce qui a incité Bieber à parler publiquement et à défendre sa nouvelle épouse. Dans les mois qui ont suivi leur mariage, les choses se sont un peu calmées. Baldwin a officiellement changé son nom pour Hailey Bieber.

Puis, en octobre 2019, Gomez a sorti une nouvelle chanson et le drame a repris.

La nouvelle chanson de Selena Gomez était controversée

La nouvelle chanson de Gomez "Lose You to Love Me" est sortie en octobre et immédiatement, les médias sociaux sont devenus fous. La chanson, qui contient des paroles telles que "En deux mois, tu nous as remplacés, comme si c'était facile, m'a fait penser que je le méritais" était clairement la relation de Gomez avec Justin Bieber.

Quelques heures seulement après la chute de la chanson, Baldwin a posté une capture d'écran d'une chanson intitulée "Je vais vous tuer" dans ses histoires Instagram, que beaucoup ont vu comme une photo de Gomez. Bieber a également publié une photo louche sur les médias sociaux à la suite de la nouvelle chanson de Gomez, une image sombre d'un guépard taché de sang.

Baldwin s'est exprimée publiquement et a déclaré que la capture d'écran qu'elle avait postée n'était pas destinée à faire de l'ombre à Gomez, appelant le bavardage «BS». Les fans des deux côtés de l'allée ont commencé à attaquer Gomez et Bieber, ce qui a finalement incité Gomez à publier à nouveau sur les réseaux sociaux , appelant ses fans à cesser de «démolir les femmes».

Hailey Bieber est au-dessus de la «toxicité» des médias sociaux

Baldwin est resté silencieux au cours du dernier mois concernant la situation à Gomez. Cependant, dans une récente Vogue profil, elle a ouvert sur l'expérience, détaillant comment elle pense que les médias sociaux, en général, sont un «terrain fertile pour la toxicité» et «essayant de mettre les femmes les unes contre les autres».

Bien qu'elle n'ait pas spécifiquement fait référence au drame avec Gomez, le mannequin a affirmé qu'elle avait l'intention de faire sa part pour mettre fin au drame qui est perpétré sur les réseaux sociaux. Baldwin a déclaré: "Je pense qu'il doit y avoir plus de gens avec des plates-formes qui se réunissent et se disent:" tue la conversation, tue le faux drame, écrase toutes ces choses, passons à autre chose. "

Cette intention est liée à l'objectif de Baldwin pour 2020, qui est de «s'impliquer dans des choses qui font une différence». Il ne fait aucun doute qu'elle a appris de toutes ses expériences cette année et qu'elle entrera dans la nouvelle année plus sage et plus encore. individu éclairé qu'elle ne l'aurait pu être auparavant.