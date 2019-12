Est-ce la preuve que Jim Bob Duggar ment à toute sa famille?

Le secret semble enfin être sorti. Derick Dillard et Jim Bob Duggar ne sont pas d'accord. Alors que Derick, qui a épousé Jill Duggar en 2014, s'est rendu sur Twitter ces derniers mois pour renverser du thé sur le clan Duggar, les informations qu'il partage dans ses commentaires Instagram brossent un tableau encore plus sombre du patriarche de la famille, Jim Bob. Dans un commentaire, il suggère même que le patriarche de la famille a passé des années à mentir à ses propres enfants sur la façon dont ils étaient payés pour leur apparition dans 19 Kids et Counting and Counting On.

Derick Dillard répand le thé de la famille dans ses commentaires Instagram

Derick a augmenté son utilisation des médias sociaux, probablement parce que son semestre de droit a récemment pris fin. Le père de deux enfants a même pris la section des commentaires pour répondre à certaines questions des fans indiscrets, et rien de ce qu'il a dit ne donne une image positive de Jim Bob. Dillard a d'abord informé les fans que Jill n'était pas autorisée à assister à la naissance de Jessa Duggar jusqu'à ce que Jim Bob lui donne son feu vert. Le père de deux enfants allègue que sa femme et lui ne sont pas autorisés au domicile de la famille, sauf si Jim Bob est le leur ou donne son consentement explicite.

Bien que sa première admission ait suggéré de contrôler le comportement, son deuxième commentaire était une bombe encore plus grande. Dans la section des commentaires, Derick a indiqué que sa femme et lui n'avaient jamais été informés que la famille était payée pour leur implication dans Counting On. Au lieu de cela, il insiste sur le fait que lui et Jill avaient l'impression que Jim Bob était simplement remboursé pour l'essence et les dépenses, et que le spectacle était une forme de ministère. Un utilisateur de Reddit a saisi une capture d'écran de l'échange pour la postérité.

Derick prétend que le seul qui apparaisse dans l'émission de télé-réalité familiale sous contrat est Jim Bob Duggar

Les fans ont pressé Derick pour plus d'informations, et dans une réponse

il allègue que Jim Bob était la seule personne de la famille sous contrat, ce qui signifie

de l'argent de TLC

a été livré directement à Jim Bob. À ce stade, il serait libre de partager

fonds comme il l'entendait. Est-ce possible, cependant? Après tout, compter

On était spécifiquement concentré sur les enfants adultes lors de leur mariage et

déplacé du nid.

Michelle et Jim Bob Duggar | Brendan Hoffman / .

Les détails des contrats des Duggars n'ont jamais été dévoilés

public, mais un cadre de télé-réalité affirme que la plupart des émissions de télévision comme Counting On

budget entre 250 000 $ et 400 000 $ pour chaque épisode. Le talent prétend recevoir

environ 10% de ce budget, selon Romper.

La spéculation était de 2009, cependant, et depuis que les Duggars ont été sur

l'air pendant de nombreuses années, il est probable qu'ils en font plus.

Bien qu'il semble probable que la famille soit payée

les individus, ce n'est généralement pas ainsi que cela fonctionne lorsqu'une famille

tournage. Il a longtemps été suggéré que

la famille Gosselin était payée en groupe. La même chose était probablement vraie pour le Duggar

famille tandis que tous les enfants étaient mineurs. On supposerait un contrat séparé

aurait été construit pour les enfants adultes, mais ce n'est pas garanti. TLC

n'a jamais commenté le contrat de la famille, tout comme le formulaire standard.

Jim Bob surveille-t-il les commentaires de Derick?

Les fans ont longtemps supposé que Jill et son mari étaient à l'écart

avec sa célèbre famille. La spéculation a commencé au cours de l'été lorsque Jill et Derick

emménagé dans leur nouvelle maison sans l'aide du clan Duggar. Apparemment, le

toute la famille était en vacances lorsque la famille de quatre personnes a emménagé dans leur

nouvelle demeure.

Le fait que Derick et sa famille aient disparu lors de vacances en famille en Californie a alimenté la spéculation. Thanksgiving a roulé autour et Jill et Derick ont ​​semblé célébrer seuls. Maintenant, les fans pensent que Jim Bob et Derick sont en guerre, et il est possible que Jim Bob surveille l'utilisation des médias sociaux de Derick. Pour être juste, il n'y a absolument aucune preuve concrète que le père de 19 ans surveille les commentaires de son gendre sur les réseaux sociaux. Ni Jim Bob ni Michelle Duggar n'ont jamais commenté les informations publiées par Derick.