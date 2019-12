Est-ce que Andy Cohen est sur Raya ou Tinder?

Si vous êtes sur Tinder, vous pourriez très bien finir par être Andy Cohen prochain petit ami.

Le patron de Bravo a révélé jeudi "Jeff Lewis Live" qu'il est ne pas sur Raya – une application de rencontres ultra-exclusive pour les riches et les célèbres – parce qu'il préfère être parmi les "non vérifiés".

"Je préférerais être sur quelque chose de plus accessible, comme Tinder, sur lequel je suis", a-t-il expliqué. "Je veux sortir avec de vraies personnes. Je ne veux pas sortir avec des gens où ils devaient faire quelque chose pour accéder à cette application. Je préfère sortir avec des gens que je pourrais rencontrer n'importe où. [Les utilisateurs de Raya sont] examinés. Je veux rencontrer sans examen. "

Lewis a également demandé à Cohen d'agrandir sa famille et s'est demandé s'il y avait un "bébé qui cuisine en ce moment". Andy a accueilli son premier fils, Benjamin, en février via une mère porteuse.

"J'y pense", a déclaré l'animateur de "Watch What Happens Live", 51 ans.

Lewis, qui a également un enfant par mère porteuse – sa fille Monroe, 3 ans – a noté: "J'ai deux [embryons]. J'ai un garçon et une fille", avant de demander: "Qu'est-ce que vous avez?"

Cohen a dit qu'il en avait "au moins un" mais n'a pas fourni plus de détails. Et quand Lewis a plaisanté en disant qu'il avait «des embryons plus viables» que Cohen malgré son «faible nombre de spermatozoïdes», le producteur a simplement laissé échapper: «Je vais bien».

Andy a d'abord exprimé publiquement son intérêt à avoir plus d'enfants en juin lorsqu'il a dit Supplémentaire, "Je pourrais envisager d'avoir un autre [enfant]. J'y pense."

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.





Meilleures Instas de Célébrités de la Semaine

Instagram