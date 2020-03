Est-ce que «Bachelor Summer Games», «Bachelor in Paradise» et «The Bachelorette» seront diffusés en 2020? Rob Mills révèle comment la franchise évoluera

Le 13 mars, The Bachelorette Season 16 a reporté la production en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), et les fans se demandent ce que cela signifie pour l’avenir de Bachelor in Paradise, Bachelor Summer Games et d’autres programmes en 2020. Comme la réalité ABC la franchise publie généralement des spectacles toute l’année, il semble possible que quelque chose soit repoussé. Bien sûr, tout est encore en suspens à ce stade. Mais récemment, le directeur d’ABC, Rob Mills, a expliqué où la franchise The Bachelor pourrait se diriger.

Les «Jeux d’été de licence» ne se produiront probablement pas en 2020

Lors de son entretien avec Entertainment Tonight le 11 mars, Chris Harrison a révélé qu’il était «hautement improbable» que la franchise de réalité soit en mesure de retirer les Bachelor Summer Games.

Pendant ce temps, dans une interview avec le podcast The Ringer’s Bachelor Party publiée le 17 mars, Mills a laissé entendre que le programme d’été ne se produirait pas. Cela dit, le responsable du réseau a noté que les Bachelor Summer Games n’avaient jamais été officiellement révélés.

“Les Jeux d’été n’ont jamais été annoncés”, a déclaré Mills. «Ce n’était donc jamais officiel. C’était quelque chose sur lequel nous travaillions. »

Il a ajouté plus tard: «Cela a été essentiellement annoncé. Nous ne l’avons tout simplement pas fait parce que nous n’avons pas annoncé notre horaire d’été. Cela allait absolument se produire si le monde était en forme. Mais malheureusement, le monde avait d’autres plans. »

Mills a ensuite déclaré que les candidats étrangers étaient un élément clé des Jeux d’été de baccalauréat. C’est donc devenu particulièrement difficile à cause du coronavirus. Cela a amené l’équipe de Bachelor à jouer avec quelques autres idées, comme utiliser uniquement des candidats américains.

Cependant, cela est rapidement devenu plus problématique qu’il n’en valait la peine, car d’autres projets comme la post-production de Listen to Your Heart et le potentiel spin-off du baccalauréat étaient également en préparation.

“Donc, vous devez en quelque sorte faire vos choix”, a déclaré Mills. “[Summer Games] était le plus facile à couper l’appât. “

Qu’adviendra-t-il de «The Bachelorette», «Bachelor in Paradise» et au-delà en 2020?

Nous savons déjà que The Bachelorette Season 16 a reporté le tournage. Dans son annonce sur Instagram, Harrison a déclaré que la pause serait d’au moins deux semaines. Nous ne savons donc pas quand la production reprendra. Cela signifie que nous ne savons pas non plus comment le reste de 2020 sera affecté. Mais même ainsi, Mills a rassuré les fans.L’équipe de la franchise Bachelor discute constamment de la manière de respecter le calendrier.

“Nous sommes absolument déterminés – si Dieu le veut, nous reviendrons à la normalité un peu bientôt – à faire de notre mieux pour garder les choses sur la bonne voie”, a déclaré Mills au podcast du Bachelor Party. Il a ensuite proposé une solution possible lorsque les choses se calment. Et essentiellement, l’ordre de production peut changer.

«Échangeons-nous Paradise pour que Bachelorette tire d’abord sur Paradise? Ensuite Bachelorette puis Bachelor? Ou est-ce que Bachelorette commence en premier? ” Dit Mills.

Bien sûr, rien n’est encore décidé. Mais peu importe ce que la franchise choisit de faire, Mills a déclaré qu’ils «essaieraient d’être aussi agiles que possible pour garder le train sur la voie le mieux possible».

Mais cela signifie-t-il qu’il y a une chance que nous voyions des émissions comme The Bachelorette et Bachelor in Paradise diffusées en même temps? C’est peu probable.

“Je pense que c’est probablement un défi de taille”, a déclaré Mills à propos de deux émissions diffusées en même temps. «La plupart du personnel de production travaille sur chaque [show]. La chose la plus importante est également le contrôle de la qualité. Vous voulez vous assurer qu’il y a une bonne saison. Vous ne voulez pas sacrifier la qualité. “

Quoi qu’il en soit, il semble que la franchise Bachelor devra simplement attendre et voir ce qui se passe à l’avenir. Lorsqu’on lui a posé des questions sur l’avenir de Bachelor in Paradise – qui tourne généralement en juin – Mills a indiqué qu’ils décideraient quoi faire lorsqu’ils en sauraient plus.

“Juin est dans trois mois”, a déclaré Mills. “Nous en saurons donc beaucoup plus dans un mois.”

