Est-ce que Bobby Flay sort avec la femme à laquelle il fait référence dans ses vidéos Instagram?

Depuis que Bobby Flay a fait allusion au fait que son ancienne petite amie, Helen Yorke, “l’a mis à la porte”, les femmes du monde entier ont gardé un œil sur le célèbre chef. Récemment, Flay a publié une vidéo où il faisait référence à une nouvelle femme. La mention a laissé les fans se demander qui elle était et si Flay n’était plus sur le marché. Voici ce que nous savons.

Beaucoup pensaient que Bobby Flay et Helen Yorke se marieraient

Visite du chef Bobby Flay aux studios SiriusXM | Ben Gabbe / .

Bobby Flay et l’actrice, Helen Yorke, se sont rencontrés en 2016. Beaucoup n’étaient pas conscients de la gravité de la relation jusqu’à ce que Flay ait renversé les grains sur un épisode de Beat Bobby Flay, où Yorke était un juge invité.

“Je vais donc vous dévoiler un petit secret. La saison dernière, je suis allé à un [New York] Jeu des Knicks et j’ai rencontré Heléne. Maintenant, nous sortons ensemble », a déclaré Flay lors de son émission. «Nous avons immédiatement réussi. J’étais comme qui est ce gentil garçon? Qui savait?”

Le divorcé à trois reprises, qui a plus de 20 ans de plus que Yorke, a rompu au début de 2018. Il a révélé plus tard dans un autre épisode de Beat Bobby Flay que Yorke “lui avait donné un coup de pied”, auquel le juge invité, Fran Drescher impliquait que Flay devrait la retirer.

L’annonce de la relation de Flay a envoyé des fans sur ses pages de médias sociaux pour le lui demander. Il n’a pas mentionné son statut depuis.

À qui Flay fait-il référence dans ses vidéos?

Le célèbre chef est devenu bon pour publier des vidéos pratiques sur sa page Instagram, aidant les cuisiniers à domicile à reproduire certains de ses plats préférés. Dans un clip récent, Flay a fait “Red Chili Winter Salsa”. Certains ont remarqué sa mention d’une “nouvelle” femme (et non, nous ne parlons pas de son Maine Coon, Stella).

«À qui Christie? Petite amie? Il la mentionne beaucoup mais de toute façon, elle a beaucoup de goût et tout ce qu’il fait est incroyable! », A commenté un fan. «Je me suis aussi posé des questions sur elle. Personne curieuse que je suis LOL », a déclaré un autre. “Je pense que nous espérons tous qu’il sera célibataire”, a ajouté quelqu’un.

Il n’a fallu qu’un fan de Flay observateur pour apaiser l’esprit de chacun.

“Je pense qu’elle est son assistante”, a déclaré le téléspectateur. “Mais plus important encore, où est Nacho Flay?! J’adore le gros minou orange! ”

La femme dont tout le monde parle est en fait l’assistante de Flay, Christie Bok.

Qui est Christie Bok?

Selon LinkedIn, Christie Bok est devenue l’assistante personnelle de Flay en novembre 2018. Avant cela, elle a travaillé dans la cuisine d’essai de Delish et en tant qu’assistante du chef, Mario Batali.

La diplômée de l’Université Vanderbilt a fréquenté le Centre culinaire international où elle a maintenu les notes de la liste du doyen et a obtenu son diplôme avec distinction.

Bok a ensuite commencé sa carrière culinaire en tant que stagiaire en chef pâtissier et stagiaire en rédaction, la lançant dans la direction du magazine Food Network. Là, Bok a combiné son amour de la nourriture et du journalisme pour façonner sa carrière.

En plus d’aider Flay avec le contenu des médias sociaux, Bok contribue au contenu du blog du site Web de Flay, The B-Team. En ce qui concerne sa vie personnelle, ce n’est pas clair. Son compte Twitter n’a pas été touché depuis 2014 et sa page Instagram est privée.

Cela dit, Bok est employé par Flay, ce qui signifie qu’il est probablement encore célibataire, mesdames.