Est-ce que Brandi Glanville ‘Hooking Up’ Tweet à propos de Denise Richards?

Il semble que Brandi Glanville veut vraiment en dire plus sur les rapports d’un “raccordement” entre elle et son collègue “Real Housewives of Beverly Hills” costar Denise Richards … et continuera à tweeter vaguement à ce sujet jusqu’à ce qu’elle le puisse enfin.

Mardi matin, Glanville a tweeté: “C’est une énorme différence entre se connecter avec quelqu’un plusieurs fois et avoir une relation amoureuse avec quelqu’un.”

Oui, d’autres ont souligné qu’il y a aussi une énorme différence entre «Leur» et «Là», mais c’est en plus de cela.

Le message vient après une série de tweets frustrés de Glanville, qui a affirmé qu’elle n’était pas “autorisée” à commenter le scénario possible, bien que la représentante de Denise le nie dans le dossier.

“Je veux tellement tweeter mes pensées en ce moment! C’est tellement f – roi stupide – nuit f – ks”, a écrit Brandi lundi soir. Dimanche, elle a également déclaré: “Tout le monde est ennuyeux comme f-k.”

Et le jour où le rapport explosif du Daily Mail est tombé, elle a tweeté ceci:

Lorsque vous souhaitez répondre mais n’êtes pas «autorisé» à … pic.twitter.com/PKl5cgMWYx

– Brandi Glanville (@BrandiGlanville) 9 janvier 2020

La semaine dernière, un représentant de Richards s’est opposé aux informations selon lesquelles la star de “Wild Things” a eu une liaison d’un mois avec Glanville, racontant simplement TooFab les rumeurs sont fausses.

Le train de potins a commencé mercredi dernier, lorsque Courrier quotidien ont indiqué que les deux hommes se voyaient depuis le début de 2019 jusqu’au milieu de l’année. Le rapport prétend que Denise a dit à Brandi qu’elle et son mari Aaron Phypers étaient dans un “mariage ouvert”, mais ce n’était apparemment pas le cas et Aaron a été “blessé” par la relation.

Selon la publication, après que Denise a été confrontée à “l’affaire” lors d’un voyage en casting à Rome, elle “s’est éloignée de” la série. Le représentant de Richards a déclaré que le rapport était faux.

Richards, cependant, a été MIA d’événements de groupe avec ses costars et Lisa Rinna l’a même appelée pour avoir manqué le tournage d’un événement à Dorit Kemsley’s retour en décembre.

À l’époque, Denise a révélé à ses abonnés Instagram qu’elle avait eu des problèmes de santé “il y a quelques mois”. Après avoir fait de son mieux pour “maîtriser” la douleur, elle a déclaré que les médecins avaient découvert qu’elle avait deux hernies fémorales et deux hernies inguinales.

Rinna, qui connaît Denise depuis plus de 20 ans, a commenté la publication: “Denise, tu vas bien? Tu ne t’es jamais présenté à Dorit samedi soir, nous étions tous si inquiets pour toi. Qu’est-il arrivé?! Tu as dit que tu venais, que tu rencontrais [newcomer] Garcelle [Beauvais], Nous n’avons jamais eu de vos nouvelles. Qu’est-il arrivé?”

Richards était également MIA en tant que Rinna, Kemsley, Teddi Mellencamp-Arroyave, Kyle Richards et le nouveau venu Sutton Stracke se sont tous aventurés à New York cette semaine pour voir les débuts d’Erika Jayne à Broadway dans “Chicago”.

En savoir plus sur le drame en cours ici.