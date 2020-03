Est-ce que ‘Call the Midwife’ est sur Netflix? Comment regarder la nouvelle saison

Il est temps de retourner à la maison Nonnatus. Une nouvelle saison de Call the Midwife sort le 29 mars sur PBS. Nous sommes maintenant en 1965, et des changements majeurs sont à prévoir pour les religieuses et les sages-femmes face à des problèmes tels que la rénovation urbaine, les coupes budgétaires et l’arrivée de quatre jeunes médecins.

“Call the Midwife” sera présenté le 29 mars sur PBS et l’application PBS

Appelez la sage-femme | Gracieuseté de BBC / Neal Street Productions

Appelez la première saison de la sage-femme 9 le dimanche 29 mars à 8 / 7c sur PBS. Mais si vous manquez le premier épisode, tout n’est pas perdu. Vous pouvez également diffuser chaque nouvel épisode gratuitement sur l’application PBS ou PBS.org.

Les nouveaux épisodes sont disponibles pendant 30 jours après leur première diffusion. La disponibilité est limitée car PBS n’a pas de droits de diffusion étendus sur la série.

Les membres de PBS Passport ont un accès anticipé à «Call the Midwife»

Bien que vous ne puissiez diffuser la saison 9 de Call the Midwife que pendant une période relativement courte, il existe un moyen d’accéder rapidement à de nouveaux épisodes. Les membres de PBS Passport peuvent voir chaque nouvel épisode à partir du vendredi précédant la première de diffusion.

Le passeport PBS est un avantage spécial pour les membres qui offre un certain montant à sa station PBS locale – généralement un minimum de 5 $ par mois ou 60 $ par an. En échange de votre don déductible d’impôt, vous pouvez accéder à du contenu PBS à la demande supplémentaire, que vous pouvez regarder sur le site Web PBS ou via l’application vidéo PBS sur Roku, Amazon Fire TV ou un autre appareil pris en charge. Sur le site Web ou l’application, une icône rose boussole bleue indique le contenu uniquement disponible pour les membres.

Vous pouvez également diffuser «Downton Abbey» et «Poldark» avec Passport

Poldark | Gracieuseté de Mammoth Screen

En plus des nouveaux épisodes de Call the Midwife, les membres de Passport peuvent diffuser les six saisons de Downton Abbey et les cinq saisons de Poldark, ainsi que des émissions telles que Jamestown, Sanditon, Grantchester et The Durrells à Corfou. Vous pouvez également regarder des programmes comme Finding Your Roots avec Henry Louis Gates, Jr., des séries documentaires comme American Experience, Nova et Independent Lens, et des épisodes vintage de The French Chef avec Julia Child. (Si vous recherchez des émissions pour enfants, vous les trouverez sur l’application gratuite PBS Kids Video ou sur le site Web de PBS Kids.)

Les saisons précédentes de «Call the Midwife» sont sur Netflix

Parce que PBS n’a pas de droits de diffusion étendus sur Call the Midwife, vous devrez chercher ailleurs si vous avez besoin de rattraper les saisons précédentes. Heureusement, Netflix vous a couvert. Le service de streaming présente les huit saisons précédentes de l’émission. Et bien qu’il n’y ait aucune garantie que la saison 9 sera sur Netflix, la saison la plus récente apparaît généralement quelques mois après leur diffusion aux États-Unis.

Malheureusement, en ce qui concerne la saison 10, les fans pourraient attendre. Alors que la BBC a renouvelé la série pour une 10e et 11e saison, la production de nouveaux épisodes est retardée à cause du coronavirus.

