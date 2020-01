Est-ce que ‘Doctor Strange 2’ présentera ce héros ‘Young Avengers’?

Il y a eu beaucoup de discussions autour de la prochaine suite de Doctor Strange. De la sortie du réalisateur aux annonces de casting qui ont coulé, il est difficile de savoir ce qui se passe réellement. Mais l’introduction potentielle d’un nouveau héros est parmi les éléments les plus excitants de l’actualité récente. Lisez la suite pour savoir quel membre des Young Avengers pourrait faire ses débuts dans le film Marvel Cinematic Universe 2021.

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» a été annoncé en 2019

Benedict Cumberbatch de «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» au panel Marvel Studios du SDCC 2019 dans le hall H | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Il y avait des rumeurs depuis des années que le docteur Strange obtiendrait une suite. Mais d’abord, Marvel a dû terminer la saga Infinity. Enfin, au San Diego Comic-Con en juillet 2019, une fois le film final de la phase 3 sorti en salles, Kevin Feige and co. étaient prêts à révéler le suivi prévu.

Intitulé Doctor Strange dans le multivers de la folie, le film ramènera Benedict Cumberbatch en tant que sorcier titulaire. Benedict Wong reprendra également son rôle de Wong. Jusqu’à présent, nous avons très peu d’autres informations concrètes, à part la date de publication: 7 mai 2021.

Le réalisateur Scott Derrickson a quitté le projet en 2020

Avec ses débuts prévus dans un peu plus d’un an, les rumeurs sur l’intrigue, les personnages, le casting et bien plus sont généralisées. Et avec le réalisateur Scott Derrickson de retour à bord, il est rapidement devenu la personne de facto à qui poser des questions sur le film.

Malheureusement, il y avait clairement une différence de vision. Le 9 janvier 2020, Derrickson a annoncé qu’il avait quitté Doctor Strange dans le multivers de la folie en raison de «différences créatives» avec le studio. Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles cela aurait pu se produire, mais nous ne saurons probablement jamais exactement ce qu’elles étaient.

«WandaVision» sera connecté de cette manière

L’une des principales difficultés lors de la construction d’un film MCU est de lier tous les éléments nécessaires pour le connecter à l’histoire plus large. Cela est devenu un sujet de discussion pour la première fois après que Joss Whedon a parlé du processus suivant Avengers: Age of Ultron. Et cela aurait pu contribuer à la décision de Derrickson.

Maintenant, il y a encore plus de pièces mobiles qui doivent être attachées ensemble. Par exemple: Wanda Maximoff / Scarlet Witch sera dans Doctor Strange dans le Multiverse of Madness. Sa série Disney +, WandaVision, est actuellement en préparation et devrait sortir avant le film. Et elle n’est peut-être pas la seule héroïne à apparaître dans le prochain film.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Miss America fera ses débuts dans «Doctor Strange 2»

Alors que Disney / Marvel travaille pour aller de l’avant avec la pré-production de Doctor Strange dans le multivers de la folie, les annonces de casting ont suscité beaucoup d’intérêt. L’une de ces dernières a appelé à une «adolescente hispanique». . et d’autres médias pensent que cela pourrait signifier que America Chavez est en route vers le grand écran.

Miss America, membre des Young Avengers, a une histoire d’origine qui la relie au Multivers. Elle a une force surhumaine ainsi que la capacité de voler et peut «ouvrir des trous dans la réalité». Nous espérons que son incorporation n’est pas la raison pour laquelle Derrickson a quitté le projet, mais si c’est le cas, nous ne pouvons que supposer que celui qui le remplace saura introduire ce personnage incroyable.