Est-ce que Gisele Bundchen choisit tous les vêtements de Tom Brady pour lui?

Le quart-arrière de la NFL, Tom Brady, est marié à l’une des femmes les plus en vogue au monde. Mais cela a quand même surpris les fans de football quand il a révélé en 2018 que Gisele Bündchen avait choisi sa tenue pour le Met Gala.

Maintenant, beaucoup se demandent si le mannequin qui choisit les tenues de son mari est une chose courante. Voici ce que Brady a admis à ce sujet, ainsi que les rituels d’avant-match que Bündchen lui fait faire chaque semaine.

Gisele Bundchen et Tom Brady au Met Gala en 2019 | Taylor Hill / FilmMagic

Bündchen a choisi la tenue Met Gala la plus mémorable de Brady

Brady et Bündchen sont peut-être des habitués du tapis rouge pour la plus grande soirée de la mode, mais ce n’est pas l’une des choses préférées de Brady. En fait, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il appréciait le plus de l’événement annuel, il a dit à People: «La fin».

Donc, quand il s’agit de choisir leur look pour l’affaire, Brady a clairement indiqué que sa femme avait pris les rênes en choisissant l’un de ses ensembles les plus mémorables.

Le 7 mai 2018, la star de la NFL et sa femme portaient des tenues de coordination. Brady portait un smoking Versace avec un col roulé noir en dessous et sa veste arborait une broderie dorée sur le revers que personne ne pouvait manquer. Pour correspondre à cette broderie, Bündchen a enfilé une longue robe en or.

Le look a marqué Brady des notes élevées dans les cercles de la mode, mais pas dans les cercles sportifs.

Gisele Bundchen et Tom Brady au Met Gala en 2018 | Jackson Lee / .

Brady choisit ses propres vêtements?

Alors que beaucoup pensent qu’avoir l’un des mannequins les plus célèbres de la planète pour choisir votre garde-robe n’est pas vraiment une mauvaise chose, Brady a insisté sur le fait qu’il avait son propre style et Bündchen ne choisit pas toutes ses tenues pour lui.

«Je fais attention à la mode. J’aime les vêtements et j’aime les montres », avait-il déclaré lors d’une interview avec Yahoo Style. “Je ne porte pas de costumes trop souvent – je suis assez décontracté … je choisis mes propres vêtements.”

Bündchen a fixé des rituels d’avant-match pour son mari

Gisele Bundchen et Tom Brady | Stefanie Keenan / . pour UCLA Institute of the Environment & Sustainability

La femme de Brady est plus impliquée dans ses rituels de gameday.

“J’ai beaucoup appris de ma femme au fil des ans”, a déclaré Brady. «Elle est tellement préoccupée par le pouvoir de l’intention, et par la croyance en des choses qui vont vraiment arriver et elle me fait toujours un petit autel au jeu, parce qu’elle le veut tellement. Elle a donc monté un petit autel pour moi que je pourrais apporter avec des photos de mes enfants. »

L’athlète a également révélé qu’il avait «ces petites pierres spéciales et pierres de guérison et pierres de protection et [Gisele] me fait porter un collier et prendre ces gouttes qu’elle fait et dire tous ces mantras. »

Il a ajouté: «J’ai cessé de l’interroger il y a longtemps. Je me tais et j’écoute. »

Brady a eu l’une des carrières les plus longues et les plus réussies du football, donc quoi qu’il fasse, peu importe à quel point cela semble étrange, cela fonctionne évidemment.

