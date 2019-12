Est-ce que John Lennon et Yoko Ono allaient jouer Jésus et Marie Madeleine?

John Lennon et Yoko Ono ont fait l'objet de plus de rumeurs que n'importe quel autre couple de l'histoire. Une rumeur persistante prétend que John s'est vu offrir la chance de jouer Jésus-Christ dans la superstar de Jésus-Christ d'Andrew Lloyd Webber, et qu'il voulait que Yoko joue Mary Magdalene. Est-ce vrai?

Pourquoi John Lennon était parfait pour «Jesus Christ Superstar»

Jesus Christ Superstar était peut-être la comédie musicale la plus provocatrice de son époque. L'émission interroge le dogme chrétien sur Jésus, tout en donnant à Judas Iscariot un rôle sympathique. La comédie musicale dépeint également Marie-Madeleine comme attirée par Jésus.

Étant donné que John était l'un des musiciens les plus provocateurs des années 1970, il semblerait qu'il conviendrait parfaitement à Superstar. Superstar a également été l'une des premières comédies musicales rock jamais sortie, et John a été l'un des grands pionniers du rock. "Simon Zealotes", l'une des chansons de la comédie musicale, ressemble même à la "Lady Madonna" des Beatles. Il n'y a qu'un seul problème avec la rumeur: John ne s'est jamais vu offrir le rôle.

Selon BroadwayWorld, John ne jouerait le rôle que si Yoko jouait Mary Magdalene. Yoko dans le rôle aurait été intéressant, car la chanson de signature de Marie-Madeleine, "Je ne sais pas comment l'aimer", convient à une voix beaucoup plus délicate que celle de Yoko. Hélas, ce ne devait pas être.

Andrew Lloyd Webber rompt son silence

Webber a démenti la rumeur dans une interview avec Billboard en 2018. Il a dit: «Comme tant de choses, je pense qu'un journaliste a appelé John et a dit: 'Seriez-vous intéressé à jouer le rôle de Jésus-Christ dans cette comédie musicale?' Ce n'était pas ' t encore une comédie musicale, ce n'était qu'une idée à l'époque. Il a probablement dit non. "

Webber a continué "Puis quelqu'un nous a téléphoné et a dit:" Si John Lennon disait oui, diriez-vous oui? "Nous avons dit:" Nous ne l'avons pas encore écrit! "Ensuite, John Lennon joue Jésus-Christ!"

John Lennon aurait-il voulu le rôle?

On ne sait pas si John aurait voulu le rôle. Dans une interview enregistrée dans All We Are Saying, John a critiqué le christianisme. «L’ensemble de l’affaire de la religion souffre du peu« Onward, Christian Soldiers ». On parle trop de soldats et de marcher et de se convertir. »

Il a ajouté: «Je ne pousse pas le bouddhisme, parce que je ne suis pas plus bouddhiste que chrétien, mais il y a une chose que j'admire dans la religion [le bouddhisme]: il n'y a pas de prosélytisme.» Compte tenu de son attitude envers le christianisme, il peut ont été attirés par Superstar et ses thèmes sans doute blasphématoires. D'un autre côté, il aurait pu vouloir éviter quoi que ce soit à voir avec Jésus.

«Superstar» et autres musiciens célèbres

Bien que le monde n'ait jamais pu voir John et Yoko jouer Jésus et Marie Madeleine, une version étoilée de la comédie musicale serait finalement produite. Une version télévisée de Jesus Christ Superstar présente John Legend dans le rôle de Jesus et Sara Bareilles dans le rôle de Mary Magdalene. Legend et Bareilles n'ont peut-être pas combiné la puissance des stars de John et Yoko à leur apogée, mais les fans et les critiques ont apprécié leurs performances.