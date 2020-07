Est-ce que Kate Chastain de ‘Under Deck’ ombrage les paysages de Bugsy Drake?

L’ancienne ragoût en chef Kate Chastain de ci-dessous dit que la façon dont vous vous habillez indique la façon dont vous concevez un paysage de table. Et alors qu’elle partageait des remarques positives sur le deuxième ragoût d’Inder Deck Mediterranean, Christine «Bugsy» Drake, a-t-elle jeté un peu d’ombre sur sa tenue?

Kate Chastain | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU

« Je pense que Bugsy est magnifique », a déclaré Chastain sur le podcast The Daily Dish de Bravo. «Yeux bleus brillants. Elle a cet accent charmant, elle est très pétillante. Son Instagram, c’est une influenceuse naturelle. «

« Et elle a toujours été très gentille avec moi en DM et autres », a ajouté Chastain. « Mais voici ce que je vais dire. Parlons de sa tenue qui monte sur le quai. »

Kate Chastain compare ce que vous portez à la façon dont vous décorez

Chastain a ouvertement discuté de son amour du décor et de la créativité avec les soirées à thème et ses paysages de table. Comme Chastain, le style de signature de Drake est également dans son décor de table. Mais Chastain a fait cette comparaison.

«Les tablescapes pour chaque personne reflètent fondamentalement la façon dont vous vous habillez», a expliqué Chastain. « Le style d’Hannah fait défaut. Et je ne comprends pas. Bugsy est l’autre extrémité du spectre là-bas. Elle est comme par-dessus. Matchy, matchy, matchy. Sac à dos de palmiers, palmiers dans mon collier de cheveux, gains de palmiers. »

CONNEXES: «Under Deck Med»: Bugsy Drake est-elle la Martha Stewart de la plaisance?

« Je pense que Bugsy est vraiment dans les paysages de table », a observé Chastain. «Courtney [Skippon] mon hôtesse de l’air [season 7], légende de l’icône de la reine. Nous DM de temps en temps et c’est comme « Boucle d’or et les trois ours ». Il y en a un qui est trop petit, un qui est trop. Nous l’aimons bien. Je pense que ce qui est élégant est quelque chose de beau mais que vous n’essayez pas si fort. Il y a une différence entre la simplicité et ne rien faire. »

Elle ne comprend toujours pas pourquoi Hannah Ferrier n’aime pas faire des tables

« Je ne comprends pas comment, en tant qu’hôtesse de l’yacht, vous n’aimez pas faire des décors de table », a-t-elle déclaré. «C’est littéralement le seul travail où je peux être créatif. C’est la meilleure partie de votre travail. Le fait qu’elle ne l’aime pas et je me dis « Qu’est-ce qui ne va pas avec toi? » Mais ensuite je vois ses tenues et tout cela a du sens. »

Chastain a fait une comparaison entre les tenues et les tablescapes dans le passé. « Les napperons sont donc la jupe, le bas de jean », a-t-elle expliqué sur le podcast. «Les serviettes, les draps sont le top. Et puis le rond de serviette est vos accessoires, vos bijoux. Comment les gens s’habillent et comment les gens font une table – c’est pareil. »

CONNEXES: «Under Deck Med»: Hannah Ferrier et Kate Chastain aiment toutes les deux la lessive car elle les éloigne des invités et de l’équipage

Elle pense également que Ferrier était probablement à la fois en colère et effrayé que Drake revienne. Chastain remarque que Ferrier fait certaines choses qui indiquent qu’elle a de l’anxiété. « Ce que fait Hannah lorsqu’elle est nerveuse ou intimidée, c’est qu’elle joue avec son collier », a observé Chastain. « Et si c’est au service du dîner, elle joue avec son oreillette. » Elle pense également que Ferrier aurait dû mettre des écouteurs lorsqu’elle s’est retirée dans sa cabine pour écouter des vidéos de motivation. « J’étais comme du miel, mettez vos écouteurs! » Dit Chastain. « Recherche le sur Google. Lis le. Ne le jouez pas sur le haut-parleur. »