Est-ce que Kourtney Kardashian Planning Baby 4?

Il semble que le clan Kardashian-Jenner s’agrandit constamment. Il y a peu de temps, nous avons connu ce qu’on appelait un «baby-boom Kardashian», lorsque les sœurs Kylie Jenner, Khloe Kardashian et Kim Kardashian attendaient toutes de nouveaux petits en même temps.

Bien que Kourtney Kardashian n’y ait pas participé, cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas une merveilleuse couvée. Il est difficile de croire que son fils aîné, Mason, a déjà 10 ans, car il semble que hier, nous avons découvert qu’elle s’apprêtait à accueillir son premier enfant.

Depuis lors, la sœur aînée de Kardashian-Jenner a accueilli deux autres enfants adorables – Penelope Scotland et Reign Aston – avec l’ex-petit ami Scott Disick. L’ancien couple est excellent dans la coparentalité des enfants, et il est évident que Kardashian adore être maman.

Elle a toujours l’air de bien aimer passer du temps avec ses enfants, ce qui soulève la question de savoir si Kourtney Kardashian prévoit le bébé numéro quatre?

Il y a toujours de la place pour plus

Kourtney Kardashian | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

En ce qui concerne les membres de la famille Kardashian, il n’y en a pas trop! La matriarche de la famille Kris Jenner a six de ses propres enfants biologiques et, jusqu’à présent, elle est grand-mère de dix enfants.

La famille était plus que ravie d’accueillir Mason il y a une décennie, le 14 décembre 2009, et cette excitation s’est poursuivie lorsque Kourtney Kardashian a annoncé quelques années plus tard qu’elle attendait une petite fille. Avec un fils et une fille, certains auraient pu penser qu’elle avait déjà la famille parfaite, mais il s’avère que ce n’était pas fini.

C’est en 2014 que Kardashian a eu un autre fils, Reign, qui est né ironiquement le même jour que son frère aîné Mason. Bien que Kardashian et Disick ne soient plus ensemble, ils vont au-delà pour s’assurer que leurs beaux enfants sont toujours heureux et bien pris en charge.

Qu’a dit Kourtney Kardashian à propos de la maternité?

Comme tout le monde peut le voir, Kardashian a les mains assez pleines avec trois enfants, et une grande partie de cela est documentée dans l’émission de téléréalité de la famille, Keeping Up With the Kardashians. Elle est peut-être assez occupée, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’aime pas chaque seconde.

Kardashian a beaucoup parlé de la maternité, disant que c’est la meilleure chose qui soit et que ses enfants la rendent heureuse chaque jour. Elle a expliqué à quel point elle est fière de ses enfants et comment elle les place toujours en premier.

En fait, selon Momtastic, en ce qui concerne la maternité, Kardashian est la meilleure qui soit. Quand elle est devenue mère il y a dix ans, elle n’était pas du tout nerveuse et gérait les choses comme une experte. Elle est même allée jusqu’à dire que l’expérience entière était encore meilleure qu’elle ne le pensait.

Est-ce que Kourtney Kardashian prévoit le bébé numéro quatre?

Alors, Kardashian prévoit-elle d’agrandir encore plus sa famille? Les fans semblent penser qu’elle peut avoir des bébés en tête après qu’un récent selfie a incité une fan à lui demander si elle était déjà enceinte à nouveau.

Selon People, Kardashian n’a pas été offensée et a répondu en disant «je souhaite», ce qui laisse supposer que même si elle n’attend pas un autre bébé pour le moment, elle pourrait en fait être ouverte à l’idée. Cela ne pourrait pas arriver à un meilleur moment puisque Kardashian a ravivé sa romance avec son ex-petit ami Younes Bendjima, et ils semblent aller bien.

Kardashian est une maman tellement incroyable, donc il n’est vraiment pas étonnant que les fans disent qu’elle a «la fièvre du bébé». Bien qu’elle n’ait pas de petit pain dans le four en ce moment, il se pourrait très bien que la famille Kardashian Jenner devenir encore plus gros dans un proche avenir.