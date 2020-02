Est-ce que Kylie Jenner et Jordyn Woods sont de nouveau en train de parler?

Kylie Jenner et Jordyn Woods étaient autrefois les meilleures amies. Ils ont grandi ensemble dans la région de Los Angeles et sont même apparus ensemble dans une émission de téléréalité. Mais un scandale les a déchirés et a mis fin à leur amitié.

Après les retombées très médiatisées, les fans se sont demandé si la paire se rattraperait un jour. Alors, quelles sont les chances? Où en sont Jenner et Woods?

Jordyn Woods et Kylie Jenner lors d’un défilé de mode | Chesnot / WireImage

Les retombées de Kylie Jenner avec Jordyn Woods

Au cas où vous l’auriez manqué, le drame a commencé en février 2019 quand il a été rapporté que Woods s’était lié avec le petit-ami de Khloé Kardashian, Tristan Thompson. Woods a d’abord nié que quelque chose se soit produit, mais elle a ensuite admis lors d’un épisode de Red Table Talk en mars 2019 qu’elle et Thompson s’étaient embrassés.

Le scandale a conduit Woods à être évincé de la famille Kardashian-Jenner, mettant ainsi fin à sa relation avec sa meilleure amie.

“Khloé aimait Jordyn avant cela”, avait alors déclaré la source à Us Weekly. “C’est complètement choquant pour la famille de Khloé.”

Jenner a ensuite abandonné Woods sur les médias sociaux et a indiqué dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians qu’elle n’avait pas l’intention de raviver les choses avec son ancien ami.

Jordyn Woods espérait faire amende honorable

Woods a exprimé ses remords sur Red Table Talk et dans une interview ultérieure avec Cosmopolitan. Elle a dit au magazine qu’elle «ne voulait» jamais que cela se produise. “Mais ça se passe”, a-t-elle poursuivi. «Et à la fin, je ne veux jamais voir quelqu’un blessé; Je détesterais être la raison de la douleur de quiconque. Nous devons tous dormir avec nous-mêmes la nuit. »

Malgré les retombées, Woods a admis qu’elle se souciait toujours de Jenner et espérait qu’ils pourraient un jour reconstruire leur relation.

“Je l AIME. C’est mon pote », a-t-elle déclaré à propos de la star de Kylie Cosmetics. «J’espère que tout se mettra en place et que nous pourrons tous grandir et bâtir nos relations avec notre famille et Dieu et revenir un jour ensemble et être plus forts et plus heureux.»

Le même mois, une source a déclaré à Us Weekly que Jenner aimait toujours Woods et voulait «le meilleur pour elle» – peu importe ce qui s’est passé. “Mais il est trop tôt pour dire [if] ils pourront se réconcilier pleinement », a ajouté la source. “Mais le temps guérit beaucoup de blessures, et les Kardashian / Jenners sont une famille indulgente.”

Où en sont Kylie Jenner et Jordyn Woods?

Cela fait environ un an que le scandale s’est produit, et toutes les parties semblent avoir traité leurs émotions et être passées à autre chose. Mais il ne semble pas qu’ils se soient maquillés. Une source a déclaré à People le 17 février: “Woods et Jenner ne sont plus en contact.”

“La position de Jordyn est maintenant qu’elle va laisser les choses telles qu’elles sont”, a déclaré un ami du modèle. “Elle a dit ce qu’elle avait à dire.”

L’ami a dit que Woods avait tout lâché et qu’elle se concentrait désormais sur sa carrière.

“Elle est en train de travailler. Elle a fait un passage dans une émission de télévision [grown-ish] et elle a quelques accords de marque à venir », a poursuivi l’initié. “Elle n’en fait pas trop, mais elle reste occupée.”

Peut-être qu’ils se réuniront dans le futur, mais aujourd’hui ce n’est pas le jour.