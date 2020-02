Est-ce que la belle-sœur de Liam Hemsworth, Elsa Pataky, regrette le tatouage de Miley Cyrus?

Hollywood est plein de ruptures désordonnées qui captivent les fans et nous gardent collés aux tabloïds pour le prochain petit morceau de drame juteux. Ce qui peut parfois se perdre dans le remaniement de cette histoire divertissante, c’est que la vie de vraies personnes est affectée par les retombées de la fin d’une relation.

Ce ne sont pas seulement les membres de la relation eux-mêmes qui sont confrontés aux effets. Leurs amis et leur famille sont tous touchés par l’évolution de la dynamique.

Dans le cas d’Elsa Pataky, il y a même un rappel permanent d’un amour qui était autrefois. Pataky a obtenu des tatouages ​​assortis avec Miley Cyrus lorsque ce dernier était toujours avec le beau-frère de l’ancien, Liam Hemsworth.

Regrette-t-elle d’avoir gravé le symbole sur elle? Découvrons-le.

Elsa Pataky est mariée avec Chris Hemsworth

Chris Hemsworth, qui a récemment fait la une des journaux pour son travail dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Thor, a épousé son compatriote Pataky en 2010. Pataky est originaire d’Espagne et a travaillé comme mannequin et acteur dans des films comme Fast 5 et des séries télévisées comme Tidelands. .

Le couple a eu une romance tourbillonnante, se mariant seulement trois mois après avoir été présenté l’un à l’autre par un agent de talent. Ils étaient en vacances avec leurs familles, et ils pensaient qu’il n’y avait pas de temps comme le présent pour faire passer leur relation au niveau supérieur. Ils se sont mariés en Indonésie et sont heureux depuis.

Liam Hemsworth avait une longue relation avec Miley Cyrus

Pendant ce temps, le petit frère de Hemsworth, Liam Hemsowrth, avait une relation tumultueuse avec Miley Cyrus. Le couple s’est rencontré vers 2009 lors du tournage du film de Nicholas Sparks The Last Song et a commencé à sortir ensemble alors qu’il était encore sur le plateau. Peu de temps après avoir fait leurs débuts publics en tant que couple, ils se sont brièvement séparés, signalant le début d’un schéma récurrent qui définira une grande partie de la prochaine décennie.

Début 2012, Cyrus a utilisé les médias sociaux pour dissiper les rumeurs de fiançailles, puis plus tard la même année, la paire s’est vraiment fiancée. En 2013, cependant, ils faisaient face à des rumeurs plus sombres selon lesquelles le mariage avait été annulé.

Les potins n’ont pas été aidés par le fait que Cyrus a été repérée plusieurs fois sans sa bague. En septembre, l’engagement a été annulé et Cyrus a souligné que sa jeunesse – elle n’avait que 19 ans lorsqu’elle a dit oui – était un facteur clé.

Hemsworth et Cyrus semblaient tous deux aller de l’avant, mais en 2015, des rumeurs circulaient selon lesquelles la paire s’était réunie. Cyrus a également été aperçu en train de traîner avec Pataky.

Peu de temps après, sa vieille bague de fiançailles a réapparu, et les fans étaient ravis que le mariage semble être de retour. Les années ont passé avec une paix et un bonheur relatifs pour le couple malgré quelques moments difficiles (y compris la perte de leur maison à cause des incendies de forêt en Californie), mais ils ont stupéfait les fans en se mariant secrètement en décembre 2018.

Ce qui ressemblait à une fin heureuse d’une longue parade nuptiale ne devait pas l’être. À l’été 2019, ils avaient annoncé leur séparation. Leurs avocats ont annoncé un règlement officiel en décembre 2019, et les deux hommes seront officiellement divorcés d’ici mars 2020. Pendant ce temps, les fans ont remarqué qu’ils s’étaient séparés les uns des autres sur les réseaux sociaux.

Elsa Pataky et Miley Cyrus ont des tatouages ​​assortis

Elsa Pataky | Pablo Cuadra / .

À l’époque où les choses étaient plus heureuses entre Cyrus et Hemsworth, Pataky et Cyrus se sont fait tatouer. Les brèves sœurs par mariage marquaient leur relation l’une avec l’autre, et maintenant le divorce a définitivement modifié cette relation. Pataky regrette-il ce déménagement permanent?

Elle et Cyrus ont chacun un petit symbole de vague à l’encre noire. Pataky dit qu’elle reconnaît que la vie change et que les symboles de ce qui était autrefois sont toujours importants pour elle.

“Je ne regrette aucun d’entre eux, ce sont des symboles et j’aime les avoir et cela me rappelle ces moments”, a-t-elle déclaré.

Bien que ce sentiment puisse sembler gai, il y a aussi des signes que les choses ne sont pas aussi douces entre les anciens amis.

Parlant du mariage et de la rupture, Pataky a clairement indiqué qu’elle voulait mieux pour son beau-frère. Étant donné que la paire était autrefois si proche, la révélation a dû faire mal.