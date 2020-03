Est-ce que la distribution «Supergirl» s’entend hors caméra?

Hors caméra

drame entre à la caméra

les co-stars peuvent souvent faire boule de neige dans des querelles épiques à Hollywood. Différends très médiatisés

attirent souvent une attention considérable des médias que les camaraderies sur plateau apprécient rarement.

Dans cet esprit, voici quelques publications sur les réseaux sociaux mettant en vedette la Supergirl

casting, prouvant que les coéquipiers peuvent s’entendre même après la

les caméras cessent de rouler.

Azie Tesfai, Melissa Benoist et Chyler Leigh

David Harewood a joué un rôle

dans le mariage de Melissa Benoist et Chris Wood

Martian Manhunter, joué par David Harewood, agit souvent comme une influence morale et une caisse de résonance impartiale pour d’autres personnages de Supergirl. Il semble que son comportement aimable et attentionné devant la caméra s’étende également aux co-stars de Harewood en dehors du travail.

Harewood a révélé dans un instantané Instagram que Melissa Benoist et Chris Wood, qui dépeignent Kara Zor-El, alias Supergirl, et Mon-El, l’ont choisi pour officier leur mariage.

La photographie qui a été prise lors d’une célébration prénuptiale, ainsi que la légende qu’il a écrite, témoignent de l’affection que Harewood ressent pour Benoist et Wood. Au poste de Harewood, il a divulgué ceci:

Quand ils m’ont demandé de les épouser, j’ai secrètement comploté avec Melissa Benoist pour venir au dîner de pré-mariage la nuit avant de m’habiller en prêtre comme une surprise pour Chris Wood! Son visage, quand il m’a vu, était une photo! J’étais là quand ils se sont rencontrés, j’étais là quand ils se sont mariés et j’ai hâte de tenir leur nouvelle arrivée! J’ai tellement d’amour pour cette paire que c’est impossible à comprendre. Nous sommes tous très heureux!

@davidharewood sur Instagram

Harewood a publié une série de photos Instagram sur le plateau indiquant la relation de travail positive qu’il entretient avec ses partenaires créatifs. À propos de son concert, il a dit: «Je ne pouvais pas souhaiter passer mes journées avec des gens plus fins. Équipage et tout. ”

Le long de

avec Harewood, d’autres acteurs de Supergirl tels que Azie Tesfai et

Chyler Leigh a pesé sur les médias sociaux sur son expérience de travail sur le

montrer.

‘Super Girl’

le nouveau venu Azie Tesfai amplifie le plaisir hors écran

Tesfai

rejoint Supergirl dans la saison 4 dans le rôle récurrent de Kelly Olsen et

a été remontée au statut de vedette régulière dans la saison 5. Son personnage ajoute émotionnel

la profondeur de la caméra, et Tesfai ajoute du plaisir au mix hors caméra. Elle s’est récemment associée

avec Camrus Johnson de Batwoman pour organiser un crossover en dehors des heures

la forme d’une soirée de jeu. Ils ont invité les acteurs de divers spectacles Arrowverse

et d’autres émissions qui ne font pas partie de l’univers de la télévision partagée.

Johnson a tweeté sur le shindig et a révélé que les stars de Supergirl, Batwoman, Arrow et The Flash se sont réunies avec des collègues de Nancy Drew, The 100, Chilling Adventures of Sabrina et Motherland. Selon Tesfai, Elizabeth Tulloch, qui joue Lois Lane dans le Arrowverse, est ressortie gagnante.

Chyler

Leigh montre son amour pour le casting et l’équipe de «Supergirl»

Sur Supergirl, Leigh joue un cookie dur, Alex Danvers, mais dans le monde réel, elle publie souvent des messages chaleureux et flous sur ses collègues. Fidèle à sa forme, elle a récemment utilisé les médias sociaux pour montrer son appréciation pour Tesfai, qui décrit l’intérêt amoureux d’Alex dans l’émission.

Dans le post, Leigh a jailli: «Moi et cette magnifique fille, j’ai décroché l’or avec Azie Tesfai… Je veux dire, quelle chance avons Alex Danvers et moi ?? Regardez ce soir, vous verrez. “

L’actrice a également publié une série particulièrement douce d’instantanés Instagram entourant la célébration du 100e épisode de Supergirl. Voici quelques mots touchants que Leigh a publiés à propos de ses co-stars:

Ce dimanche marque 100 épisodes et un million de raisons pour lesquelles ma vie s’est enrichie depuis le premier jour. J’adore ma famille Supergirl de tout mon cœur. Je suis tellement, tellement reconnaissant pour tout ce que j’ai appris de notre casting et de notre équipe, chaque personne qui a fait ce que nous faisons et combien nous travaillons dur chaque seconde.

@chy_leigh sur Instagram

À propos de son frère à l’écran, Melissa Benoist, Leigh a écrit ceci:

Ce fut certainement un voyage incroyable pour les Danvers Sisters sur 100 épisodes! Melissa Benoist, vous êtes l’une de mes personnes les plus préférées sur cette terre (maintenant qu’elles ont toutes été combinées, cela en dit long, soeur). Je t’aime et je continuerai de t’aimer pendant les 84 prochaines années.

@chy_leigh sur Instagram

Leigh a partagé ceci à propos de la réunion avec l’ancien castmate et star invitée spéciale, Jeremy Jordan:

Moi et mon pote Jeremy Jordan avons pu rejouer ensemble !! J’ai toujours aimé les scènes d’Alex et de Winn. Et d’être dirigé par notre papa de l’espace, David Harewood ?? Les temps anciens ont été renouvelés et tellement mieux! Ne manquez pas l’épisode 5 × 11 de Supergirl ce dimanche… c’est une balade en helluvah.

@chy_leigh sur Instagram

Il existe une pléthore de messages de bien-être sur les réseaux sociaux de diverses co-stars de Supergirl. Il semble que toutes les rivalités à l’écran décrites soient agies de manière experte et uniquement pour le divertissement, car les acteurs de Supergirl semblent vraiment se creuser les uns les autres.

