Est-ce que la femme pionnière Ree Drummond entraîne ses chiens à la télévision?

Ree, la «femme pionnière»

Drummond a un lien spécial avec ses chiens. Ils apparaissent souvent sur son réseau alimentaire

Émission de télévision et sur ses comptes de médias sociaux. Les chiens de Ree Drummond sont-ils formés pour

à la télé? Voici ce que The Pioneer Woman a dit à propos de ses bébés en fourrure.

Pourquoi Ree Drummond aime les chiens de basset

Drummond est un grand fan de chiens de basset. Elle en parle beaucoup sur ses comptes de médias sociaux et sur son blog Pioneer Woman. Pourquoi Drummond aime-t-il tant les chiens à oreilles souples? Dans le numéro d’automne 2019 du magazine «The Pioneer Woman», Drummond explique pourquoi elle aime avoir ces adorables chiens. Pour Drummond, c’est plus que leurs visages mignons. Ces chiens rappellent à la star de Food Network son enfance. Voici ce qu’elle a dit à un lecteur dans sa chronique:

Mon premier chien, quand j’avais 3 ans, était un chien de basset. Et un basset a été le premier chien Ladd et je me suis marié. J’ai adoré les chiens Basset toute ma vie! Leur peau en excès, leurs oreilles souples, leurs yeux tombants et leurs personnalités hilarantes me divertissent et font bondir mon cœur.

Ree Drummond entraîne-t-elle ses chiens à la télévision?

Une question que certains fans se posent concerne les chiens de Drummond et leur comportement à la télévision. Un lecteur a félicité Drummond pour le bon comportement de ses chiens. Elle a demandé si les chiens étaient dressés.

Drummond a dit que ses chiens n’avaient pas été entraînés, ils sont tout simplement bien élevés. “Il n’y a pas d’entraînement avec les chiens Drummond. Je ne saurais trop insister là-dessus! », A écrit Drummond. “Si vous faites référence aux chiens de basset, je pense que c’est parce qu’ils sont une race à faible énergie – et qu’ils aiment traîner avec moi, donc ça aide à les calmer. Les autres chiens… eh bien, j’aurais aimé qu’ils soient un peu plus entraînés parfois, mais en général, ce sont de bons chiots par nature. ”

Certains fans pensent que Ree Drummond déteste les chats

L’année dernière, Drummond a publié un message concernant une nourriture pour chiens

promotion sur laquelle elle travaillait avec Purina.

Elle a fait savoir à ses fans qu’il y aurait des échantillons de friandises pour chiens dans des sacs de

Nourriture pour chiens Purina One. Drummond a également partagé que les acheteurs pouvaient acheter sa ligne

de friandises pour chien The Pioneer Woman dans les magasins Walmart. Certains fans étaient ravis

son annonce, mais d’autres étaient mécontents parce que Drummond n’a pas publié un

gamme de produits pour chats. Par conséquent, certains de ses abonnés Instagram ont pensé

elle n’aime pas beaucoup les chats.

Les chiens de basset occuperont toujours une place spéciale dans le cœur de Ree Drummond

Drummond a publié une série de livres pour enfants basés sur les aventures de son défunt chien, Charlie. Elle a également ouvert un magasin de glaces qui porte son nom. Charlie est décédé en 2017 après une bataille contre le lymphome. Drummond lui a posté un message d’adieu sur son blog:

Hier après l’église, il est devenu très clair que le bon moment était venu. Notre merveilleux vétérinaire local, le Dr Jan, qui s’occupe de Charlie depuis qu’il est chiot, est venu à la maison pour que Charlie n’ait pas à quitter le ranch. C’était calme et paisible, et comme Alex est rentrée de l’université, elle a dû lui dire au revoir. Depuis, je sanglote sans arrêt, surtout à cause de tous les bons souvenirs du meilleur chien qu’une famille puisse avoir, jamais. Il a vécu une vie bien remplie ici avec les vaches et les lapins, et je lui en suis très reconnaissant.

