Est-ce que la franchise «The Bachelor» toilettera Wells Adams pour succéder à Chris Harrison?

Chris Harrison accueille The Bachelor et toutes ses retombées depuis 2002. Et, honnêtement, vous pouvez à peine dire que cela fait 18 ans depuis ce tout premier épisode de Bachelor. En tant que créateur de l'émission, Mike Fleiss, a tweeté en janvier 2019: "Le gars ne vieillit tout simplement pas!"

Chris Harrison | John Fleenor via .

Dans le même tweet, Fleiss a plaisanté en disant que Harrison venait de signer un contrat qui le garderait hébergeant les émissions de la franchise pendant encore 50 ans.

Bachelor Nation craignait que Chris Harrison ne prenne sa retraite l'année dernière

Comme Bachelor Nation se souvient peut-être, Harrison a eu droit à une vidéo hommage pour célébrer sa carrière lors de la première de la dernière saison de Bachelor. La vidéo a fait craindre aux fans que l'hôte ne prendrait bientôt sa retraite.

Dans une interview avec Entertainment Tonight peu de temps après, il a assuré aux fans qu'il resterait.

"Je pensais à deux choses: A, je suis soit mortellement malade soit B, je suis remplacé ou renvoyé en tant qu'animateur de The Bachelor", a-t-il plaisanté. "C'était comme un prix de réalisation de vie étrange dont je ne savais pas qu'il se passait."

"Rassurez-vous, Bachelor Nation, je ne vais nulle part. Je reste à ma place en tant qu'hôte de The Bachelor. J'aime ce que je fais. Si vous ne pouviez pas le dire par mon sourire et mes émotions hier soir, j'aime ce que je fais », a-t-il poursuivi. «J'adore ce spectacle. J'adore cette franchise. C'est mon bébé, donc je ne vais nulle part dans un avenir prévisible. "

Malgré le tweet de Fleiss, Harrison a admis qu'il ne sera probablement pas l'hôte de The Bachelor avant 50 ans.

"Non, à un moment donné, je vais probablement le remettre à ma fille, Taylor, et je vais juste monter sur mon Rascal et aller au coucher du soleil quelque part. 50 ans, c'est beaucoup demander », a-t-il déclaré. "Je vais donner tout ce que j'ai, Bachelor Nation, mais je ne peux pas garantir 50 ans."

Wells Adams prendra-t-il la place de Chris Harrison en tant qu'hôte «The Bachelor» à sa retraite?

Bien que Harrison dit qu'il "va donner tout ce que j'ai", il prendra un jour sa retraite. Qui prendra le relais quand il aura fini? Lors de son entretien avec ET, il a mentionné sa fille comme une perspective, mais il y aurait un autre membre des fans de Bachelor Nation qui ne verrait pas d'inconvénient à voir le jour: Wells Adams.

Adams a commencé en tant que candidat à la Bachelorette sur la saison de JoJo Feltcher et est devenu le barman de Bachelor In Paradise, où il est connu pour ses bons conseils relationnels.

En 2018, Bustle a décerné à Wells Adams le prix «Le plus susceptible d'être le prochain Chris Harrison».

«Le fait que Bachelor Nation pense que je suis suffisamment compétent pour faire savoir à un groupe de personnes qu'il ne reste qu'une rose est un immense honneur. Cependant, vous plaisantez BN … parce que je ne peux pas compter », a réagi Adams au superlatif.

Quand on y pense, cela a beaucoup de sens. Adams connaît la franchise The Bachelor parce qu'il a participé à la série, il donne d'excellents conseils, il se soucie de Bachelor Nation, il a de l'expérience en hébergement et il est ami avec Harrison. L'hôte actuel a sûrement appris une ou deux choses à Adams au sujet du rôle au fil des ans.

Nous espérons que Harrison aura près de 50 ans de plus en lui. Mais chaque fois qu'il souhaite démissionner, il y a au moins une option solide pour prendre sa place.

