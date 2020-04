Est-ce que le casting «Listen to Your Heart» sera sur «Bachelor in Paradise», «The Bachelorette» ou «The Bachelor»?

Listen to Your Heart est le dernier ajout aux retombées de la franchise The Bachelor aux côtés de The Bachelorette et Bachelor in Paradise. La nouvelle série a été décrite comme BIP rencontre A Star Is Born, car elle contient un élément musical. Cela dit, le casting de Listen to Your Heart ne comprend aucun ancien de Bachelor Nation. Alors, comment le spectacle est-il lié au reste de la franchise? Il y a beaucoup d’éléments qui vous sembleront familiers. Et selon Chris Harrison, il y a une chance que la nouvelle récolte de candidats se retrouve sur l’une des séries établies.

En quoi «Écoutez votre cœur» est différent de «Baccalauréat au paradis»

Listen to Your Heart est le plus similaire à Bachelor in Paradise de la franchise ABC reality. “Si vous êtes fan de The Bachelor, vous ressentirez cette familiarité”, a déclaré Harrison à E! News en avril 2020. “Tu vas penser, oh, OK, ça fait du bien. Cela me semble familier. »

Maintenant, cette familiarité peut provenir du processus d’élimination de Listen to Your Heart. “Au début, cela ressemblera vraiment plus à Bachelor in Paradise en ce sens qu’il y a de vraies cérémonies de roses de femmes donnant des roses à l’homme et des hommes donnant des roses à la femme, et c’est ainsi que les gens sont élus”, a déclaré Harrison.

Néanmoins, les cérémonies de rose peuvent être la seule similitude majeure. Bien sûr, nous savons que les membres de la distribution Listen to Your Heart ont déjà un lien grâce à leur amour de la musique. Harrison a également déclaré à E! Nouvelles comment les choses changent à mesure que le spectacle avance. Il a dit:

Vous savez, il n’y a que ce niveau de cérémonie de la rose du paradis dans les deux premiers épisodes, car cela arrive aux performances musicales. Et puis, c’est vraiment au jury de faire partie des plus grands noms du show-business mais aussi des noms de famille de Bachelor très familiers. Ce sont eux qui décideront qui restera et qui partira et cela a beaucoup à voir avec le talent musical, mais tout aussi important, sinon plus, est la chimie et la relation que vous montrez et montrez sur scène .

Le casting «Listen to Your Heart» est nouveau dans Bachelor Nation

Casting «Le Bachelor présente: écoutez votre cœur» | Craig Sjodin via .

Une autre différence clé entre Listen to Your Heart et Bachelor in Paradise est le manque de candidats familiers. Nous savons que le BIP met en évidence d’anciens camarades du baccalauréat et de la bachelorette. Cependant, le casting de Listen to Your Heart est rempli d’un lot entier de nouveaux candidats à la franchise.

“Listen to Your Heart était une ardoise vierge”, a déclaré Harrison à Entertainment Tonight. «Oui, il y avait cette idée extérieure de Bachelor in Paradise rencontre A Star Is Born, mais qu’est-ce que cela signifie? Vous devez réellement définir cela, y arriver. »

Il semble également que la franchise ait jeté des individus qui ne connaissaient même pas la franchise. “C’était marrant. Je savais qui ils étaient parce que j’avais étudié qui ils étaient, mais ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas vraiment la série “, a déclaré Harrison à Us Weekly. «C’était une toute nouvelle expérience. Un des gars était un peu comme, “Est-ce Chris Hansen?” Je me disais: “Non, pas pour attraper des prédateurs!” “

Chris Harrison dit que la distribution “Listen to Your Heart” pourrait être sur “The Bachelorette”, “The Bachelor” ou “BIP”

Dans l’interview ci-dessus avec Entertainment Tonight, Harrison a reconnu le défi d’apporter un nouveau casting pour The Bachelor: Listen to Your Heart.

“La chose la plus effrayante à propos de la télé-réalité est d’avoir de tous nouveaux personnages auxquels vous devez vous présenter”, a-t-il déclaré. “Il vous faut de la patience, Bachelor Nation, pour que vous deviez vous asseoir et dire:” OK, qui est Jamie, qui est Ruby, qui est Chris, qui est Matt, qui est Trevor? “Vous devez prendre le temps de rencontrer ces gens.”

Malgré cela, l’hôte pense que les candidats de Listen to Your Heart s’intégreraient parfaitement aux futurs rôles de Bachelor in Paradise, The Bachelor et The Bachelorette.

“Juste après avoir rencontré toutes ces personnes et les regarder évoluer, je pouvais facilement voir certaines d’entre elles se retrouver sur la plage de Paradise ou peut-être que cela ne fonctionne pas et qu’elles finissent par arriver au baccalauréat ou à la bachelorette”, a déclaré Harrison à la raffinerie29. . «Je pouvais facilement voir les mondes entrer en collision comme ils ont tendance à le faire avec notre franchise.»

Harrison a également noté que rien n’avait été décidé en matière de casting. Ensuite, en parlant avec Us Weekly, les candidats confirmés par Harrison peuvent toujours retourner dans la franchise tant qu’ils sont célibataires.

“C’est la bonne chose à propos de The Bachelor. Il n’y a pas de règles », a déclaré Harrison. “Ce n’est pas comme si nous enfreignions la réglementation. Si quelqu’un est célibataire et que nous nous sentons [they] serait super pour la franchise, pourquoi pas? “

The Bachelor Presents: Listen to Your Heart est diffusé le lundi soir à 20 h. EST sur ABC.

