Est-ce que le prochain spin-off de Star Wars est le film que les fans recherchent?

Avec Star Wars: The Rise of Skywalker dans la vue arrière, les fans attendent avec impatience les autres films que Lucasfilm a en route. Depuis avant sa sortie, l’avenir de Star Wars sur grand écran était dans l’air. Le studio a de nombreux projets potentiels dans la file d’attente avec apparemment peu ou pas de plan à long terme.

[Spoiler alert: This article contains MAJOR spoilers for Star Wars: The Rise of Skywalker. Read at your own risk.]

Ian McDiarmid à la première européenne de «Star Wars: The Rise of Skywalker» | Wiktor Szymanowicz / NurPhoto via .

Lucasfilm n’a aucune idée de l’avenir de “Star Wars”

Ces possibilités incluent la trilogie annoncée de Rian Johnson et un film supervisé par le directeur des studios Marvel, Kevin Feige. Mais en s’appuyant sur le succès de The Mandalorian, Lucas a également d’autres spectacles Disney + en préparation, dont un centré sur Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor. Nous avons maintenant des nouvelles d’un autre projet Star Wars à ajouter à la liste.

Selon des rapports récents, Lucasfilm a engagé le réalisateur J.D.Dillard (Sleight) et l’écrivain Matt Owens (Luke Cage) pour travailler sur un nouveau film Star Wars. Le focus cette fois? Le monde Sith caché d’Exegol, comme on le voit dans The Rise of Skywalker. Bien que nous ne sachions pas si ce projet serait destiné aux théâtres ou à Disney +, la vraie question est de savoir si c’est la bonne décision.

Ce que Palpatine a fait depuis le retour du Jedi

Dans les moments culminants du retour du Jedi, Dark Vader alias Anakin Skywalker rétablit l’équilibre dans la Force en se retournant contre l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid) pour défendre son propre fils. Pendant 36 ans, l’univers Star Wars – et ses fans – ont cru que l’histoire de Palpatine était terminée. Autrement dit, jusqu’à ce qu’un ricanement emblématique ponctue une bande-annonce de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Les deux entrées précédentes de la trilogie de la suite ne faisaient aucune référence à la survie de Palpatine. Mais The Rise of Skywalker laisse l’empereur sortir du sac dans les tout premiers mots du crawl d’ouverture: “Les morts parlent!” Le personnage, comme nous l’apprendrons bientôt, est à peine vivant sur un monde Sith caché connu sous le nom d’Exegol. Personne ne sait où se trouve la planète, et la recherche du dernier Sith wayfinder propulse une grande partie de la quête de Rey (Daisy Ridley).

Sur Exegol, non seulement Palpatine attend l’occasion de se relever. Il est également rejoint par des légions d’acolytes Sith, qui ont construit une flotte massive de navires. Palpatine a surnommé ce nouvel empire l’Ordre Final. Et bien que ses efforts pour conquérir la galaxie une deuxième fois soient contrecarrés, il est difficile de savoir ce qu’il advient d’Exegol, de la flotte restante et de ceux qui l’ont construite.

Où va la saga après “Star Wars: The Rise of Skywalker”?

Si Star Wars: The Rise of Skywalker avait été salué pour sa narration, alors peut-être que creuser plus profondément dans Exegol aurait un sens. Cependant, le film a reçu une réponse mitigée au mieux des critiques et des fans. Son retour au box-office indique à lui seul que The Rise of Skywalker n’a pas réussi à livrer la finale satisfaisante espérée par les fans.

Le plus gros problème qui plane sur The Rise of Skywalker? Vous l’avez deviné: le dernier rendez-vous de tout Palpatine. Aimez-le ou détestez-le, The Last Jedi a défini Kylo Ren (Adam Driver) comme le Big Bad de la trilogie suivante. Le remplacer à la dernière minute pour le grand-papa (littéralement) de tout ce que Star Wars est et a toujours été créé une histoire alambiquée qui alourdit le film entier.

Au lieu de lier les extrémités, The Rise of Skywalker complique davantage l’histoire. Étant donné que le film n’était pas ce que la plupart des fans voulaient, Lucasfilm pourrait mieux laisser ses éléments moins réussis disparaître. Le fait de doubler Exegol à ce moment critique de l’histoire de la saga semble être une décision trop risquée en ce moment. Même si l’intention est de le lisser, les fans qui se sentent brûlés par The Rise of Skywalker ont besoin de temps pour guérir avant que cela ne se produise.