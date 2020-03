Est-ce que les membres de la distribution originale de «Hocus Pocus» souhaitent revenir pour la suite?

Hocus Pocus – avec la Divine Miss M (Bette Midler), Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy – a fait sa première condamnation critique, car son approche a été jugée hokey et médiocre, mais le public a évité de telles critiques. Les téléspectateurs ont célébré l’énergie infectieuse et la chimie remarquable des acteurs, ainsi que l’irrésistible stupidité générale du film.

Bette Midler déguisée en Winifred Sanderson de «Hocus Pocus» | Rebecca Smeyne / .

Toutes ces années plus tard, Hocus Pocus reste un favori d’Halloween – un film que la famille ABC jouera encore et encore pendant des semaines jusqu’au 31 octobre. Il n’est donc pas surprenant qu’une suite, plus de 15 ans après l’original, a récemment reçu le feu vert. La nouvelle est sortie: Adam Shankman devrait diriger le deuxième opus de la plateforme de streaming, Disney +.

Shankman est bien connu comme la vision créative derrière Hairspray et Rock of Ages. Ainsi, compte tenu de son portefeuille musicalement incliné, il semble qu’un deuxième tour de «I Put a Spell on You» arrivera aux fans. Cependant, une Bette Midler aux dents de poule sera-t-elle le seul public à la sérénade et au sortilège? Tout d’abord, le casting d’origine est-il intéressé à revenir au film toutes ces années plus tard?

Les sœurs Sanderson d’origine souhaitent-elles revenir pour «Hocus Pocus 2?»

À l’heure actuelle, comme Yahoo l’a rapporté, il n’est pas clair si les membres originaux de la distribution seront invités à reprendre leurs rôles en tant que trois sœurs rivalisant pour l’immortalité en se nourrissant de l’âme des jeunes. Cependant, cela ne signifie pas que les acteurs n’ont pas exprimé leur désir de ramasser ces balais (ou l’aspirateur, qui peut être un Dyson dans le rendu du 21e siècle … parfait pour le turbo) une fois de plus.

Bette Midler a expliqué dans le passé que jouer à Winifred Sanderson était le plus amusant qu’elle ait jamais filmé. Et, lors d’un Reddit AMA en 2014, elle a exhorté les fans à continuer de harceler Disney à propos d’une suite. Elle a déclaré:

J’ai sondé les filles et elles sont prêtes à le faire, mais nous n’avons pas leur mot à dire… Donc si vous voulez un Hocus Pocus 2, demandez à la société Walt Disney.

Sarah Jessica Parker a également déclaré qu’elle adorerait remonter dans la peau d’une sœur Sanderson. Pendant qu’il regardait ce qui se passe en direct avec Andy Cohen, Parker a expliqué ses réflexions à ce sujet:

“J’adorerais ça … Je pense que nous avons tous été assez bruyants à propos d’être très enthousiastes mais cela n’a pas créé de vague de mouvement.

Il semble que Midler ait obtenu un oui de Parker et de Najimy, alors le réalisateur se battra-t-il pour le casting original? Le réalisateur visera-t-il à garantir autant de nostalgie que possible, ou à jeter trois visages inconnus dans le mélange, décevant les fans du monde entier qui souhaitent voir Midler, Najimy et Parker?

Considérant que ce film est devenu un culte-culte sur la base de ses acteurs (et non du récit étoffé), il semble impératif que le film ramène son ingrédient pivot pour le succès. Mais, nous devrons simplement attendre et voir.