Est-ce que ‘Parasite’ est sur Netflix? Comment regarder le film primé aux Oscars aux États-Unis

Mis à part l’énorme victoire historique aux Oscars, Parasite est un film record pour 2019, qui a reçu les éloges des critiques et des fans. Cependant, ce film a été initialement publié en Corée du Sud, avant de se rendre aux États-Unis.

Est-ce que Parasite est sur Netflix, Hulu ou d’autres plateformes de streaming? Comment les cinéphiles peuvent-ils regarder ce film aux États-Unis? Voici ce que nous savons de ce film primé aux Oscars.

L’application Netflix affichée sur un smartphone | Omar Marques / SOPA Images / LightRocket via .

«Parasite» est-il disponible sur Netflix ou sur toute autre plate-forme de streaming?

Bien que ce film ait été présenté il y a quelques mois, il n’a pas encore fait ses débuts sur une plateforme de streaming. En février 2020, Parasite n’était pas disponible sur Netflix, Hulu ou d’autres services d’abonnement populaires aux États-Unis.

Si vous mourez d’envie de voir ce film, il y a encore quelques façons de le regarder aux États-Unis. Avec ou sans Amazon Prime, les téléspectateurs peuvent acheter ou louer Parasite, grâce à cette plateforme. (Louer est 3,99 $ et acheter est 14,99 $.) Le film est disponible au même prix via Youtube. De plus, vous pouvez avoir un aperçu de ce film, de l’équipe et de la distribution aux Oscars, où Parasite a remporté plusieurs prix.

Réalisateur Bong Joon-ho, lauréat du scénario original, du long métrage international, de la réalisation et du prix du meilleur film pour «Parasite» | Amy Sussman / .

La version 2019, «Parasite», a remporté l’Oscar du meilleur film

La longévité de ce film s’est solidifiée pendant la saison des récompenses, où il a remporté plusieurs nominations aux Golden Globes et aux Academy Awards. Il est devenu plus tard le premier film sud-coréen à remporter l’Oscar du meilleur film.

En fait, Parasite a été l’un des films les plus récompensés aux Oscars de cette année, remportant des prix dans les catégories Meilleur scénario original, Long métrage international, Réalisation et Meilleure image. Le réalisateur Bong Joon-ho a reçu la plupart des récompenses, y compris le jalon des films sud-coréens.

“Il y a des services de streaming, YouTube, les médias sociaux et l’environnement dans lequel nous vivons actuellement, je pense que nous sommes tous connectés”, a déclaré Bong Joon-ho, via un traducteur, aux Academy Awards. “Je pense donc naturellement que nous arriverons à un jour où un film en langue étrangère – ou non, cela n’a pas vraiment d’importance – un film en langue étrangère qui remportera ce film ne sera plus un problème plus tard, espérons-le.”

D’autres films nominés aux Oscars sont disponibles en streaming sur Netflix

Parasite n’est pas un film original de Netflix. Cependant, cette année, quelques originaux de Netflix ont remporté des Oscars, faisant de ce studio l’un des plus nominés. Marriage Story a remporté des nominations dans les catégories Meilleur film, Meilleur acteur principal et Meilleure actrice principale, remportant même l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

En 1917, Netflix a remporté une poignée de nominations, y compris les meilleurs effets visuels pour ses techniques anti-âge. Un documentaire sur cette plateforme de streaming, American Factory, a remporté l’Academy Award pour le documentaire.

Si vous avez un abonnement à Disney +, le film primé aux Oscars, Toy Story 4, est désormais disponible en streaming. Cette plate-forme a également le film nominé aux Golden Globe, Le Roi Lion dans sa bibliothèque.

Pour en savoir plus sur les films nominés aux Oscars sur cette plateforme de streaming, visitez leur site Web.