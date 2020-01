Est-ce que Randall mourra? L’intrus a des fans qui paniquent à propos des conséquences

[Alertespoil:[Spoileralert:C’est nous Saison 4.] Sterling K. Brown avait raison – nous n’étions pas prêts pour la première d’hiver de This Is Us Season 4. Le cliffhanger à la fin de l’épisode a laissé les fans crier alors que le personnage de Brown, Randall, s’est arrêté net dans ses pistes lorsqu’un intrus est apparu dans sa maison de Philadelphie. Mais Randall va-t-il mourir sur This Is Us? Dans la chaleur du moment, les téléspectateurs ont oublié quelques détails clés et ont frénétiquement tendu la main pour demander à leurs téléphones comment Randall, Beth (Susan Kelechi Watson), Deja (Lyric Ross), Tess (Eris Baker) et Annie (Faithe C. Herman ) survivre dans le prochain épisode.

Qu’est-il arrivé à Randall lors de la première d’hiver de la saison 4 de «This Is Us»?

La première mi-saison de This Is Us Season 4, intitulée «Light & Shadows», a débuté avec Randall visitant Rebecca (Mandy Moore) à Los Angeles pour obtenir un diagnostic officiel. En fin de compte, la famille apprend que Rebecca a une déficience cognitive légère (MCI) et devra subir plus de tests.

Bien sûr, les fans ont été dévastés par la nouvelle. Et ça ne fait qu’empirer. Quand Randall arrive à la maison à Philly, il vérifie Beth, Deja, Tess et Annie, qui sont tous endormis sains et saufs. Il est clair que Randall est encore sous le choc du diagnostic de sa mère. Mais maintenant, c’est le moindre de ses soucis.

Alors que Randall descend un peu d’eau, il voit un étranger dans un sweat à capuche, debout dans la cuisine avec un couteau à la main. L’épisode se termine en silence avec Randall face à l’intrus.

Puis dans l’aperçu du prochain épisode, intitulé «Un enfer d’une semaine: première partie», le drame de NBC reprend là où la première d’hiver s’est arrêtée. Et c’est aussi terrifiant que n’importe qui pourrait l’imaginer. Après que des scènes de l’anxiété et des peurs passées de Randall aient défilé, Randall fait face à l’intrus, indiquant clairement qu’il est prêt à protéger sa famille à tout prix.

«Vous ne me dépasserez pas», déclare-t-il.

Randall meurt-il en protégeant sa famille sur “This Is Us”?

À moins que l’équipe de This Is Us ne joue une cruelle blague et que le Randall dans le flash-forward de la saison 3 ne soit qu’une partie de l’imagination de Rebecca – ou quelque chose au même degré – alors ne vous inquiétez pas. Randall survit, vivant sur le passé de l’intrus pour les années à venir.

Et en parlant avec Entertainment Weekly, le producteur exécutif Isaac Aptaker a promis que le prochain épisode de This Is Us Saison 4 ne se terminerait pas avec la mort de Randall.

“J’espère que le public est convaincu que nous n’allons pas faire assassiner Randall chez lui”, a déclaré Aptaker.

Pendant ce temps, certains fans se sont demandé si l’intrus finirait par attaquer Beth, Tess, Deja ou Annie. Cela dit, certains fans ont éliminé Beth et Tess, comme nous les avons vus dans la séquence flash-forward.

“Ce doit être Deja ou Annie si c’est quelque chose de grave”, a écrit un fan sur Twitter. “Nous avons vu Future Beth et Future Tess.”

Mais même ainsi, le créateur Dan Fogelman a déjà autorisé la sécurité d’Annie à l’avenir. Dans une interview au Los Angeles Times, Fogelman a déclaré que les téléspectateurs semblent toujours penser qu’un personnage est mort s’il n’est pas dans une scène. Cependant, dans certains cas, les fans ne devraient pas être inquiets.

“Les gens pensent constamment qu’Annie est morte”, a-t-il déclaré. “Comme, les gars, nous ne tuons pas Annie.”

Comment l’intrus affecte Randall et sa famille dans la saison 4 de «This Is Us»

Bien qu’il soit peu probable que quelqu’un soit assassiné par l’intrus sur This Is Us, la situation aura toujours des répercussions sur Randall et sa famille. Dans l’interview ci-dessus avec Entertainment Weekly, Aptaker a révélé comment le déclenchement de la rencontre sera sur la santé mentale de Randall.

“Nous avons vu dans la première moitié de la saison et ce premier épisode de retour, l’ardoise de Randall devient tellement pleine et elle devient encore plus pleine”, a-t-il déclaré. «Maintenant, il s’occupe des problèmes de santé mentale de sa mère et de tout ce qui se passe là-bas, et nous savons que cela le frappe si fort. Cette relation est si importante pour lui. En plus de tout ce qui se passe avec son travail et sa propre famille immédiate, la pression ne fait que monter. »

Aptaker a poursuivi: «Maintenant, il est rentré de ce voyage émotionnel et il y a un homme debout dans sa cuisine. Et ce sera la goutte qui amènera Randall à réévaluer ce qui se passe avec sa propre santé mentale et ce qu’il peut gérer. »

Sterling K. Brown en tant que Randall dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / NBC

Avant la première mi-saison de This Is Us, Watson a abordé la santé mentale de Randall. Elle a également expliqué comment le scénario sera géré par toute la famille.

«Comment pouvons-nous commencer à travailler à travers cela? Parce que … si Randall ne peut pas [take care of himself properly] Beth doit porter une plus grande partie de la charge. Cela ne fonctionnera plus », a déclaré Watson au Hollywood Reporter. «C’est démêler ces chemins originaux qu’ils ont créés et forgés dans cette famille. Comment pouvons-nous revenir en arrière et continuer, «d’accord, comment pouvons-nous procéder de manière plus saine pour nous deux et pour les enfants?» »

De toute évidence, il y a beaucoup à découvrir lorsque This Is Us revient le mardi 22 janvier. Nous sommes soulagés d’apprendre que Randall est en sécurité. Cependant, nous savons que le chemin à parcourir sera difficile. Alors restez à l’écoute.

