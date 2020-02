Est-ce que «Stairway to Heaven» de Led Zeppelin comprend un message satanique?

Led Zeppelin est l’un des groupes de hard rock les plus influents de tous les temps. Ironiquement, leur chanson la plus populaire pourrait être “Stairway to Heaven”, qui est une ballade de rock doux pour la plupart de ses temps d’exécution. Beaucoup de chansons de Led Zeppelin ont un côté risqué, mais «Stairway to Heaven» a des paroles apprivoisées. Ou alors?

Selon une légende urbaine célèbre, «Stairway to Heaven» présente un message inversé dans ses paroles. Apparemment, le vrai sens de la chanson est satanique. Quel est ce supposé message? Et y avait-il un lien entre Led Zeppelin et l’occulte?

Le message diabolique (présumé) dans “Stairway to Heaven”

Les gens prétendent que la musique rock est diabolique et satanique depuis sa création. De la danse risquée d’Elvis Presley aux commentaires de John Lennon sur Jésus, les musiciens de rock ont ​​donné aux critiques du genre de nombreuses raisons de se mettre en colère. Au cours des dernières décennies, certains musiciens comme les Rolling Stones, Alice Cooper et Marilyn Manson ont même explicitement incorporé des thèmes sataniques dans leur travail.

Led Zeppelin n’était pas un groupe associé au diable pendant leurs premières années. Cependant, beaucoup ont commencé à associer le groupe au satanisme dans les années 1980. En effet, comme le rapporte Salon, un ministre du nom de Michael Mills a affirmé en 1981 que «Stairway to Heaven» contenait un message masqué.

Le masquage arrière est la pratique consistant à lire un message à l’envers dans une chanson. Selon Mills, «Stairway to Heaven» comprenait les messages masqués «maître Satan», «servez-moi» et «il n’y a pas moyen d’y échapper». Mills craignait que ces prétendus messages puissent être absorbés par les subconscients des gens.

«Stairway to Heaven» par Led Zeppelin

Rolling Stone rapporte qu’un évangéliste nommé Paul Couch avait une interprétation quelque peu différente de la chanson. Couch a déclaré que les paroles à l’envers de la chanson étaient «Voici pour mon doux Satan / Celui dont le petit chemin me rendrait triste, dont le pouvoir est Satan / Il donnera à ceux qui sont avec lui 666 / Il y avait un petit atelier où il nous a fait souffrir, triste Satan . “

Est-ce que tout cela était vrai?

Certains pensaient que cette rumeur était idiote. D’autres ont été mortifiés. De nombreux auditeurs pensaient qu’une partie de «Stairway to Heaven» ressemblait aux paroles présumées de Couch lorsqu’elle était jouée à l’envers.

Robert Plant, de Led Zeppelin, a rejeté ces allégations. Plant a dit: «Qui sur Terre aurait pensé à faire ça? Vous devez avoir beaucoup de temps pour penser que les gens feraient ça. ” Rolling Stone dit que tous les mots intelligibles entendus dans “Stairway to Heaven” joués à l’envers ne sont qu’une coïncidence.

Certains ont affirmé que l’élément satanique du groupe ne venait pas de Plant. Soi-disant, Jimmy Page était un adorateur du diable. Cette affirmation n’était qu’une rumeur non fondée, rapporte Rolling Stone. Page s’intéressait à la magie et était obsédé par un occultiste victorien nommé Aleister Crowley. Cela ne signifie pas qu’il adorait Satan.

Des étonnants solos de guitare de Page aux voix dynamiques de Plant, Led Zeppelin était l’un des groupes de rock les plus fous de tous les temps. Grâce à leurs morceaux intemporels, ils sont aussi l’un des plus durables. Il est logique qu’ils aient inspiré l’une des rumeurs les plus folles et les plus persistantes de l’histoire du rock.

