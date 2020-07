Est-ce que «The Ellen DeGeneres Show» est annulé? Des rumeurs émergent après qu’Ellen a été exposée pour son comportement moyen présumé

Ellen DeGeneres et son émission éponyme font partie des incontournables du talk-show depuis des années. Il a fait ses débuts en 2003 et est devenu instantanément un succès, attirant des cotes incroyables, remportant une multitude de prix et offrant certains des moments les plus emblématiques de la culture pop. Mais les fans ont commencé à s’interroger sur son avenir après un récent rapport alléguant que le spectacle pourrait être annulé. Voici ce que nous savons.

En savoir plus sur les allégations entourant «The Ellen DeGeneres Show»

Les rumeurs ont fait surface le 1er juillet lorsque The Sun a annoncé que les cotes avaient chuté de 14% au cours de la saison 17, citant les résultats de TVNewsCheck. La rumeur selon laquelle le nombre de téléspectateurs diminuerait intervient au milieu d’une vague de presse négative entourant l’hôte de l’émission.

Depuis mars, DeGeneres est appelée pour son comportement présumé «méchant». Tout a commencé le 20 mars lorsque le comédien Kevin T. Porter a publié un tweet demandant aux fans de partager leurs histoires à son sujet, en disant: «Pour le moment, nous avons tous besoin d’un peu de gentillesse. Vous savez, comme Ellen Degeneres en parle toujours! Elle est également notoirement l’une des personnes les plus méchantes en vie Répondez à cela avec les histoires les plus folles que vous avez entendu parler d’Ellen étant méchante et je vais faire correspondre chacun avec 2 $ à @LAFoodBank. «

En ce moment, nous avons tous besoin d’un peu de gentillesse. Vous savez, comme Ellen Degeneres en parle toujours! ❤️ Elle est également notoirement l’une des personnes les plus méchantes en vie Répondez à cela avec les histoires les plus folles que vous avez entendu parler d’Ellen étant méchante et je vais faire correspondre chacun avec 2 $ à @LAFoodBank – Kevin T. Porter (@KevinTPorter) 20 mars 2020

Presque instantanément, les histoires ont commencé à couler. L’écrivain de télévision Benjamin Siemon a allégué que DeGeneres obligeait les membres du personnel à mâcher de la gomme avant de lui parler parce qu’elle avait un «nez sensible», tandis que l’écrivaine Alison Freer a affirmé que l’hôte avait arrêté un traiteur de griller des steaks lors de la fête d’anniversaire d’un autre membre du personnel « comme [DeGeneres] ne mange pas de viande. «

Même l’équipe actuelle d’Ellen DeGeneres s’est exprimée

Alors que la section des commentaires continuait de gonfler d’histoires, attirant plus de 2 000 réponses, les membres de l’équipe travaillant pour The Ellen DeGeneres Show se sont plaints de leur traitement pendant la pandémie de coronavirus. Des sources ont déclaré à Variety que les membres du personnel ont passé des semaines sans aucune mise à jour concernant leur salaire et leur statut d’emploi. Et quand ils ont finalement pu s’asseoir avec des cadres, on leur a dit de s’attendre à une réduction de salaire de 60%, ont déclaré des initiés.

DeGeneres elle-même n’a pas directement abordé la réaction, mais une source a déclaré à Us Weekly le 13 mai: «Ellen est au bout de sa corde. Elle pensait que ce n’était que des raisins aigres de quelques ennemis. Mais ce n’est pas une chose passagère – les succès ne cessent de venir. »

Des représentants dénoncent la prétendue annulation de l’émission

Malgré tout, les représentants de Telepictures – la société de production derrière la série – ont déclaré à Page Six que les rumeurs d’annulation étaient «fausses».

DeGeneres elle-même n’a pas encore pesé, mais elle a admis dans le passé qu’elle pensait à quitter le spectacle.

Dans une interview accordée au New York Times en 2018, DeGeneres a déclaré qu’elle avait choisi de renouveler son contrat jusqu’à l’été 2020, mais a admis qu’elle avait presque refusé. Elle a expliqué qu’elle songe à quitter l’arène des talk-shows pour travailler davantage dans le cinéma, mais qu’elle «change constamment d’avis».

