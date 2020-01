Est-ce que «The View» tentera de faire revenir Elisabeth Hasselbeck sur le spectacle?

Au début de The View le 13 janvier, le modérateur Whoopi Goldberg a commencé par féliciter la robe d’Abby Huntsman. Whoopi a ensuite donné la parole à Huntsman pour une sorte d’annonce. Et Huntsman avait en effet des nouvelles à partager.

«C’est toujours une chose si difficile à faire», a commencé Huntsman. “Et surtout à cette table, car c’est une table vraiment spéciale … l’émission la plus emblématique de la télévision et la femme la plus intelligente avec laquelle j’ai jamais travaillé. Mais aujourd’hui, je dis au revoir. “

Avec le départ de Huntsman pour aider à la campagne de son père pour le gouverneur de l’Utah (à nouveau), The View sera un commentateur conservateur. Cela fait immédiatement vibrer le moulin à rumeurs pour savoir qui remplacera Huntsman, qui a rejoint la série en septembre 2018.

Dans les prochains jours, plus que quelques yeux se tourneront vers Elisabeth Hasselbeck, les anciens producteurs co-animateurs de View voulaient revenir avant d’embaucher Huntsman en ’18. Mais le retour de Hasselbeck semble être un projet de longue haleine.

“The View” a tenté de récupérer Hasselbeck le plus récemment en 2018

LE POINT DE VUE – Elisabeth Hasselbeck visite aujourd’hui, mardi 26 mars 2019. | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Après le départ de Sara Haines en ’18, The View a contacté Hasselbeck et a offert à l’ancienne co-organisatrice son ancien emploi. Cette offre la prit par surprise. (Quiconque connaît l’histoire du départ de Hasselbeck comprendra pourquoi.)

Dans son livre publié en 2019, Hasselbeck a décrit sa réaction après avoir reçu l’offre de retourner à son ancienne «chaise» à table. «La chaise qu’ils avaient vraiment retirée sous moi?», A-t-elle écrit. «Cette chaise?» Elle était peu enthousiaste à l’idée d’un retour.

“Je ne pouvais ni m’imaginer dans cette arène ni imaginer déplacer notre famille hors de Nashville”, a-t-elle écrit. Cependant, elle se sentait reconnaissante car cela lui donnait un sentiment de fermeture. “[God] a guéri la blessure de la déception et de la trahison, et il m’a remercié. »

Après la révélation de Ladies Who Punch de Ramin Setoodeh en 2019, Hasselbeck s’est retrouvée à revivre certaines de ces batailles de View. De toute évidence, elle n’aimait pas à nouveau la plongée quand elle a eu l’offre de revenir en ’18. Nous ne parierions donc pas qu’elle est prête à le faire 17 mois plus tard.

Hasselbeck ne semble pas être un remplaçant probable pour Huntsman

LE POINT DE VUE – Elisabeth Hasselbeck et Abby Huntsman en 2019 | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Avec le départ de Huntsman laissant une chaise conservatrice ouverte à nouveau à The View, nous serions surpris si les représentants de Hasselbeck n’ont pas reçu d’appel au sujet du travail récemment. (On ne sait pas quand Huntsman a donné son avis pour quitter la série.)

Mais, compte tenu de la réticence d’Hasselbeck à revenir il y a un peu plus d’un an, les téléspectateurs ne devraient pas s’attendre à ce qu’elle remplace Huntsman dans les semaines à venir. Après tout, Meghan McCain se battant régulièrement avec ses co-hôtes, la série ne représente pas exactement un lieu de débat serein et mesuré.

Bref, si «l’arène» de The View ne plaisait pas à Hasselbeck il y a moins de deux ans, il est peu probable qu’elle change d’avis cette fois-ci. Compte tenu de la brutalité avec laquelle Barbara Walters (et d’autres) l’a traité dans la journée, il est difficile de la blâmer.

