Est-ce que ‘The West Wing’ est sur Netflix? Comment regarder les 7 saisons du drame politique

Le paysage télévisuel a changé à jamais le 22 septembre 1999, lorsque The West Wing d’Aaron Sorkin a été diffusé en avant-première sur NBC. Avant, nous fournissons un bref aperçu de chaque saison – avertissement: il y a des spoilers – et fournissons des détails sur la façon de regarder la série.

Qu’est-ce que “The West Wing”?

En bref, l’aile ouest, c’est… eh bien, l’aile ouest de la Maison Blanche. Le drame d’une heure avec ses personnages rapides et ses scènes de promenade et de conversation suit les cadres supérieurs de la Maison Blanche dans leur vie quotidienne travaillant pour le président fictif des États-Unis, Josiah “Jed” Bartlet, joué par Martin Sheen.

Au cours de la série, The West Wing a remporté de nombreux honneurs. Sur 95 nominations aux Emmy Awards, l’émission en a remporté 26. Le programme a également reçu 20 nominations aux Golden Globe, remportant trois victoires.

Martin Sheen en tant que président Josiah «Jed» Bartlet dans «The West Wing» | Banque de photos Scott Garfield / NBCU

Qui joue dans «The West Wing»?

Le casting de The West Wing comprenait John Spencer (Leo McGarry), Bradley Whitford (Josh Lyman), Allison Janney (CJ Cregg), Richard Schiff (Toby Ziegler), Dulé Hill (Charlie Young), Rob Lowe (Sam Seaborn), Janel Moloney (Donnatella «Donna» Moss) et, bien sûr, Sheen.

Comment regarder «The West Wing»

Les utilisateurs de Netflix ont de la chance. La série entière – oui, les sept saisons et les 156 épisodes de The West Wing – sont disponibles en streaming sur Netflix. La série est disponible à la location ou à l’achat sur Amazon Prime Video.

Combien de saisons y a-t-il dans «The West Wing»?

Le drame politique de Sorkin a duré sept saisons – 156 épisodes au total – avant de disparaître en mai 2006.

Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de chacune des sept saisons de l’émission:

Saison 1: Les 22 premiers épisodes de The West Wing ont fait la chronique des premiers jours de l’administration Barlet à la Maison Blanche et se sont terminés avec le président face à la possibilité de deux catastrophes majeures; un pilote disparu dans le désert suite à un accident d’avion et un vaisseau spatial qui n’a pas pu atterrir à cause de portes de chargement défectueuses.

Distribution de «The West Wing» | Michael O’Neil / NBCU Photo Bank / NBCUniversal via . via .

Saison 2: Commençant et se terminant de façon plus dramatique, la saison 2 a commencé par une tentative d’assassinat contre le président Barlet. La saison se termine avec lui perd sa secrétaire de longue date, Mme Landingham (Kathryn Joosten), dans un accident de voiture. The West Wing Season 2, Episode 22: “Two Cathedrals” est considéré comme l’un des meilleurs de la série.

Saison 3: En approfondissant l’histoire du diagnostic de Barlet sur la sclérose en plaques et en le gardant à l’écart du public, la saison 3 se termine avec le président confrontant son colistier dans une production de Broadway. Pendant ce temps, l’agent des services secrets chargé de protéger le juge en chef (joué par l’acteur du NCIS Mark Harmon) est abattu lors d’un vol.

Saison 4: Bartlet se présente à la réélection – et gagne – tandis que les symptômes de la sclérose en plaques surviennent plus fréquemment. La saison se termine avec la plus jeune fille de Barlet, Zoey (Elisabeth Moss), prise en otage au milieu de la démission du vice-président en raison d’un scandale sexuel.

Josh (Bradley Whitford) et Donna (Janel Molony) dans une scène de «The West Wing» | Banque de photos Ron Jaffe / NBCU

Saison 5: Barlet continue son administration dans la saison 5 avec le plus grand développement de la saison entre Josh et Donna. Barlet traite d’un attentat à la bombe à l’étranger tandis que Josh envisage de dire à Donna comment il se sent après avoir été abattue.

Saison 6: Apportant plus de changement à la Maison Blanche de Barlet, le personnage de Sheen congédie Leo, son ami le plus proche et chef de cabinet. Au lendemain, Leo meurt d’une crise cardiaque obligeant le président à embaucher un remplaçant.

Saison 7: Alors que le second mandat présidentiel de Barlet arrive à son terme, il doit décider de la suite des événements pour lui-même et la nation. La série se termine avec Matt Santos (Jimmy Smits) qui prend le relais.