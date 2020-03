Est-ce “This Is Us” ce soir, 3 mars? Le prochain épisode de la saison 4 reviendra après une brève interruption

Nous ne sommes qu’à trois épisodes de la finale de This Is Us Saison 4, ce qui signifie que les mystères entourant le 40e anniversaire des Big Three commenceront à se dévoiler. Kevin (Justin Hartley), Randall (Sterling K. Brown) et Kate (Chrissy Metz) reviennent tout juste d’un voyage au chalet de la famille Pearson et commencent à reprendre une vie bien remplie. Cependant, les fans devront s’accrocher pour savoir ce qui se passera ensuite car This Is Us n’est pas ce soir, le 3 mars, avec un nouvel épisode. Au contraire, NBC a d’autres choses prévues pour le créneau horaire convoité. Mais ne vous inquiétez pas – This Is Us Saison 4, Episode 16 reviendra plus tôt que vous ne le pensez.

Mandy Moore dans le rôle de Rebecca et Milo Ventimiglia dans le rôle de Jack dans ‘This Is Us’ | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Pourquoi la saison 4 de «This Is Us» n’est-elle pas nouvelle ce soir, 3 mars?

Le 25 février, NBC a annoncé que This Is Us ne diffusera pas un nouvel épisode le mardi 3 mars. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent peut-être pas, c’est le Super Tuesday, le jour où 14 États et un territoire tiennent leurs primaires. À ce titre, la plupart des grands réseaux d’information – tels que NBC, ABC et CBS – couvriront les résultats. Par conséquent, les émissions sur ces réseaux – comme This Is Us – ne sont pas prévues pour débuter de nouveaux épisodes.

Quand la saison 4 de «This Is Us» reviendra-t-elle?

Après l’épisode du 25 février de This Is Us Season 4, a dévoilé la bande-annonce promotionnelle du prochain épisode, intitulée «New York, New York, New York». Au début de l’aperçu, le réseau a révélé que This Is Us sera de retour le mardi 10 mars à 21 h. EST. Alors ne vous inquiétez pas – la série revient avec un tout nouvel épisode en une semaine.

Que se passera-t-il dans «This Is Us», saison 4, épisode 15?

Comme le titre l’indique, «New York, New York, New York» emmènera This Is Us à New York. Dans l’aperçu, Kevin amène Rebecca (Mandy Moore) à sa première de film dans la Big Apple. Mais ce n’est pas que du plaisir et des sourires, car une rivalité entre Kevin et Randall éclate.

«Je prends soin de maman depuis 20 ans», explique Randall hors écran.

Puis Kevin affronte son frère. “Avez-vous déjà pensé que peut-être, juste peut-être, je sais vraiment ce qui est bon pour notre mère?” Dit Kevin.

Néanmoins, il semble que les Pearsons actuels ne seront pas les seuls à New York dans This Is Us Saison 4, Episode 16. En parlant avec Entertainment Weekly le 25 février, le producteur exécutif Isaac Aptaker a expliqué: “New York, New York, New York »amènera la famille Pearson à la ville en trois temps différents – d’où le titre.

“Il y a une histoire très cool dans trois chronologies différentes où différents regroupements de nos Pearsons se dirigent vers la Big Apple”, a déclaré Aptaker à la publication.

En attendant, il semble que nous puissions approfondir la carrière de Kevin. Selon TVLine, This Is Us a interprété l’acteur de Brothers & Sister, Dave Annable, pour incarner l’entraîneur par intérim de Kevin, Kirby. La publication a également révélé qu’Annable avait été vue en train de filmer une scène avec Moore.

Mais peu importe ce qui se passe alors que la famille Pearson explore New York le 10 mars, les fans de This Is Us vont se régaler.

“Notre prochain épisode, nous avons emmené la série à New York pour filmer dans le froid glacial des nuits de février à 20 degrés, ce qui a excité les gens et redouté un peu”, a déclaré Aptaker dans l’interview ci-dessus avec Entertainment Weekly. “Mais il est sorti incroyablement spécial et en valait la peine.”

Il n’y aura peut-être pas de nouvel épisode du drame NBC ce soir, le 3 mars, mais This Is Us sera de retour plus tôt que vous ne le pensez. Alors préparez-vous – vous n’avez qu’une semaine avant le retour de la série.

