Est-ce un signe que Kim Kardashian et Kanye West se séparent?

Kim Kardashian et Kanye West sont l'un des couples les plus en vue au monde. Leur mariage fait l'objet d'un examen minutieux, mais malgré tous les opposants et les obstacles, ils ont réussi à rester ensemble dans une industrie folle.

Pourtant, des rumeurs de troubles au sein du syndicat ont persisté au cours des dernières années. Lisez la suite pour savoir comment Kardashian et West ont commencé à sortir ensemble et quels problèmes y aurait-il entre eux, y compris le dernier rapport qui a des fans secouant la tête.

Quand Kim Kardashian et Kanye West se sont-elles mariées?

Kim Kardashian et Kanye West se sont rencontrées pour la première fois au début des années 2000 alors qu'elles étaient toutes deux en plein essor dans leurs secteurs respectifs. Kardashian et West sont devenus des amis rapides mais ne sont pas sortis ensemble, bien que West ait pu avoir un peu le béguin pour Kardashian pendant un certain temps, même en la référençant dans quelques-unes de ses chansons. Leur relation n'est pas devenue romantique avant 2012, après que Kardashian a mis fin à son bref mariage de 72 jours avec le basketteur Kris Humphries.

Kardashian et West ont commencé à sortir ensemble, et plus tard la même année, ils ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. En juin 2013, le couple a accueilli son premier enfant et en octobre 2013, le couple s'est fiancé. Leur mariage extravagant en mai 2014 était relativement privé, et bien que la cérémonie elle-même n'ait pas été filmée pour la téléréalité de la famille, les préparatifs du mariage ont provoqué une énorme excitation des fans. Au cours des années qui ont suivi, Kardashian et West ont accueilli trois autres enfants ensemble et ont bâti une vie qui fait l'envie de beaucoup. Cependant, il est possible qu'il y ait des problèmes au paradis.

Les problèmes de santé mentale de Kanye West auraient provoqué une tension

Kim Kardashian et Kanye West | Kevin Mazur / . pour Sean Combs

Kanye West a depuis longtemps des antécédents de comportement erratique, mais au cours des dernières années, il est devenu plus prononcé. En 2016, West a été hospitalisé pour épuisement mental et comportement étrange, et il a été contraint d'annuler le reste de sa tournée de concerts. Alors que Kardashian soutenait son mari et est immédiatement passée en mode de gestion de crise, des sources ont déclaré que c'était une «période stressante» pour le couple.

Le comportement de West a continué de monter en flèche, et comme il a provoqué plus de controverse, Kardashian est resté favorable – en public, c'est-à-dire. West a même rappé sur sa réaction à certains de ses comportements dans une chanson intitulée «Don't Can't Leave», où il chante: «Ma femme appelle, hurle», disons: «Nous allons tout perdre!» »Alors que Kardashian a reconnu qu'elle avait des «opinions différentes» de celles de West, elle n'a pas parlé directement d'éventuels problèmes conjugaux. Pourtant, un nouveau rapport pourrait révéler que le couple s'est effectivement séparé depuis un certain temps.

Kim Kardashian et Kanye West dorment-ils dans des chambres séparées?

Ce n'est un secret pour personne que Kim Kardashian et Kanye West aiment l'architecture et les maisons luxueuses. Récemment, il a été rapporté que le couple avait fait des folies et acheté sa quatrième maison dans la même rue à Los Angeles. La maison de quatre chambres est conçue dans un style divisé, avec une piscine et un spa attachés. Des sources pour l'histoire ont déclaré que tous les amis de West et de Kardashian savent qu'ils dorment dans des chambres séparées et parfois dans des maisons entièrement différentes. La source a également ajouté que le couple n'aime pas parler de ce fait publiquement et a la ferme intention de vivre sa propre vie.

Alors que certains couples vivent des mariages longs et heureux tout en dormant dans des chambres séparées, cela pourrait certainement être un signe de la distance entre les deux. Il semble peu probable que Kardashian ou West en parlent jamais, car ils semblent déterminés à mettre un front uni pour la presse, mais il y a certainement des fans qui parlent.

