Est-il sûr d’avoir des relations sexuelles pendant le coronavirus? Wendy Williams demande au Dr Oz

Tout en dégustant des côtelettes d’agneau et du crabe frit lors du premier épisode de “Wendy @ Home” lundi, l’animatrice de l’émission a rappelé une récente conversation qu’elle avait eue avec Dr Oz où elle a posé une question très importante: est-il sûr de l’obtenir au milieu de la coronavirus pandémie?

Malheureusement, il semble que ce ne soit pas le cas.

“Quand je suis allé voir le Dr Oz, une des choses dont je lui ai parlé, je me disais:” Dr Oz, que font les célibataires, moi y compris, à propos du sexe? “”, A déclaré Wendy. “Parce que, autant que je suis une femme recherchée, je n’y pense pas.”

“Je ne veux personne ici”, a-t-elle poursuivi. “Je pense que les préservatifs sont quelque chose de aléatoire. Vous savez, qu’en est-il de la sueur et de la douche?”

Selon Wendy, le Dr Oz a conseillé de s’abstenir de relations sexuelles pour le moment.

“Il a fini par dire: ‘Tu sais quoi? Tiens bon. Ce sera bientôt fini.'”

Bien que Wendy soit apparue sur “The Dr. Oz Show” la semaine dernière, quelques-unes de ses questions sur le virus ont été abandonnées alors que le réseau était passé à un point de presse avec Le Gouverneur de New York Andrew Cuomo, que l’hôte a appelé “grand” et “beau”.

En plus de ses préoccupations concernant le sexe, Wendy a déclaré qu’elle avait également demandé au Dr Oz si le coronavirus pouvait durer sur les vêtements.

“Je suis allé [on the show] pour deux choses spécifiques », se souvient-elle.« J’allais poser des questions sur les célibataires et que faisons-nous, puis sur les vêtements. Parce que je ne crois pas que les vêtements soient propres! “

“Je lui ai demandé: ‘Est-ce que les vêtements portent le [coronavirus]”” Dit Wendy. “Je monte dans l’ascenseur, j’appuie avec mon coude, je tire ma manche vers le bas et j’appuie avec le tissu …[Dr. Oz] a dit oui! Les germes durent deux heures. “”

Elle a poursuivi: “ Deux heures, chérie, tu te rends compte quand tu sors du métro ou de ton Uber ou quoi que tu fasses dehors, tu entres à l’intérieur, tu t’assieds sur ton canapé en tissu avec tes vêtements – tu transfères le des trucs!”

Wendy a ensuite appelé ceux qui défient les conseils d’experts médicaux et ne pratiquent pas la distanciation sociale.

“Les gens font la fête, agissent comme des idiots”, a-t-elle expliqué en montrant une photo d’une plage bondée. “Vous feriez mieux d’avoir plusieurs sièges et de vous asseoir, d’accord. Cette distanciation sociale, c’est tellement réel. C’est incroyable.”

“Comme chez moi, il ne se passe rien, pas une seule chose”, a-t-elle poursuivi. “Personne ne sort dehors, il n’y a rien à l’intérieur sauf pour les personnes avec une permission spéciale comme l’exposition A. Seulement pour notre projet.”

Malgré cela, il semble que Wendy ait peut-être un peu de fièvre dans la cabine.

“Je ne sais pas combien de temps je peux supporter de faire ce truc d’appartement, et ce n’est que le premier jour!” dit-elle à la caméra.

