Est-il temps pour Erin Reagan d’avoir un intérêt amoureux?

La vie amoureuse des personnages dans les émissions de télévision est probablement plus de la moitié des raisons pour lesquelles le public continue de se brancher. Si Blue Bloods n’est pas nécessairement connu pour ses complots d’amour élaborés, les personnages ont une vie amoureuse intéressante qui intrigue les fans. Cela tient en partie au fait que la vie amoureuse d’un personnage est moindre: Erin Reagan (Bridget Moynahan).

D’un côté, c’est rafraîchissant de voir Erin ne pas plonger dans une vie amoureuse, juste parce que c’est demandé à une seule femme divorcée dans une émission de télévision. La poussée de toujours avoir besoin de romance dans tout type de fiction est plus que irréaliste, si elle est finalement vouée à être toujours faite pour des raisons d’audience.

Beaucoup de fans espèrent qu’Erin trouvera enfin un nouvel intérêt amoureux. Cependant, ce n’est pas une situation particulière à laquelle la série fait allusion récemment.

Pour Erin, son travail est sa vie… en ce moment

Bridget Moynahan en tant que Erin Reagan sur Blue Bloods | Craig Blankenhorn / .

Il ne fait aucun doute que Erin est la plus réussie de tous les enfants de Frank Reagan. Après tout, Erin s’est retrouvée à gravir les échelons au poste de chef de bureau pour le bureau du procureur du district de Manhattan. En raison de cette position supérieure et de sa volonté d’adhérer à la loi sans lacunes, elle se heurte parfois à ses frères et sœurs qui tentent de contourner les scénarios juridiques.

Son travail est exigeant, et c’est pourquoi la série ne l’a pas poussée dans une romance depuis le divorce de son ancien mari, Jack Boyle. Même s’ils se sont presque remis ensemble, elle a cédé. Au centre de sa décision se trouvait leur fille, Nicky (Sami Gayle).

Non pas que la série n’ait pas essayé de faire croire qu’ils pourraient éventuellement se remettre ensemble… encore une fois. Oui, il semble y avoir une indication que Blue Bloods prend un peu du livre de jeu This Is Us dans le Kevin / Sophie vont-ils / ne seront-ils pas trope.

Apporter le concept de remariage possible est quelque peu nouveau à la télévision. Bien que cela puisse être juste une ruse pour créer un débat romantique avec les téléspectateurs.

Les fans veulent qu’elle trouve finalement un intérêt romantique

Erin a eu des sentiments romantiques pour quelques gars depuis son divorce. Elle n’a jamais agi sur aucun d’entre eux, cependant, ce qui a donné une bonne dose de réalité à Blue Bloods – d’où pourquoi tant de gens aiment toujours la série.

Les analystes des médias ont essayé de trouver des moyens pour Erin de trouver un intérêt amoureux cette saison, en dehors des auteurs de la série qui n’ont pas acquiescé jusqu’à présent. Les fans de sources comme Reddit s’inquiètent également des indications d’Erin et de Jack flirtant à nouveau.

Quand quelqu’un a posté “Eric Reagan-Boyle n’est PAS une chose!” il a semblé donner des indices que le spectacle créera une situation imitation Kevin / Sophie où la perspective de se remettre ensemble est une possibilité.

Si Blue Bloods explore vraiment les domaines du remariage, la série reviendrait à un vieil appareil de l’intrigue de l’âge d’or des comédies de cinéma.

Le concept de remariage va-t-il être exploré davantage à la télévision?

Plonger dans une deuxième chance avec un conjoint divorcé n’est pas toujours fait dans les drames télévisés ou les comédies. De temps en temps, il a été exploré, mais certainement pas avec un caractère régulier.

Un livre académique a été écrit une fois expliquant comment les comédies de vis à vis des années 30 et 40 utilisaient quelque chose appelé «La comédie du remariage». Les intrigues dans les comédies de vis à vis commençaient généralement par un couple divorcé au début du film, puis détaillaient le processus comique de la façon dont ils se remarient à la fin.

La télévision pourrait emprunter un peu à cela si elle passe par This Is Us et peut-être Blue Bloods. Alors que les fans ne verraient pas d’inconvénient à voir Kevin se remettre avec Sophie sur TiU, les téléspectateurs pourraient abandonner si Erin retourne à Jack.

De toute évidence, cependant, la télévision veut étendre cela et offrir des perspectives de réunification, si elle finit par tomber dans le camp de la réalité plutôt qu’une fin de conte de fées. Blue Bloods s’écarterait de leur marque s’ils ne faisaient pas autrement.