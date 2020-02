Est-il temps pour Nene Leakes de quitter ‘RHOA’ pour toujours? Bravo Star réagit

Nene Leakes a été critiquée par The Real Housewives of Atlanta. La star de Bravo a débuté la saison 12 en désaccord avec la plupart des membres de la distribution. Depuis le début, elle a tenté de rétablir ses amitiés avec les dames, mais Kenya Moore hésite à lui pardonner. Ce dernier a été extrêmement critique à l’égard de Leakes et a même suggéré que les producteurs la retiraient du spectacle. Avec les OG Housewives quittant leurs franchises respectives, est-il temps pour Leakes de partir?

Nene Leakes | Prince Williams / WireImage

Nene Leakes est-elle éliminée?

Les fuites n’apparaissent pas dans les premiers épisodes de la saison 12 de RHOA. La star de téléréalité était toujours en train de négocier les termes de son contrat alors que la production de l’émission avait commencé. Moore a déclaré qu’il était temps pour Leakes de quitter la franchise et a suggéré qu’elle était sur le point de se faire couper.

“Elle essaie si fort de dire aux gens qu’elle est le HBIC”, a déclaré Moore dans une interview avec Entertainment Tonight. «Elle est le ceci, elle est le cela. Elle est l’initiatrice. «Oh, la vraie première ne fait que commencer…» Et en fait, sa présence n’a désormais aucun impact. Elle a raté au moins quatre à cinq épisodes cette saison, ce qui signifie clairement que le réseau vous envoie un message. Vous n’êtes pas aussi important que vous le pensez. “

Moore a allégué que Bravo ne voulait plus qu’elle soit sous RHOA parce qu’elle n’était pas intéressante.

“Le message est très clair: soit le réseau estime que vous êtes toujours un atout précieux dans la série, soit ils ne le font pas, et vous êtes remplacé et éliminé, et il vous suffit de passer à autre chose”, a poursuivi Moore. «NeNe fait partie de la série depuis très longtemps, et je pense simplement que le casting ne gèle pas avec elle. Elle se met toujours sur une île. Elle fait ces combats avec des gens qui n’ont pas vraiment besoin de se produire et elle est vraiment la cause de sa propre disparition. “

Nene Leakes est-il temps de quitter ‘RHOA’?

Leakes a partagé avec ses fans qu’elle n’est pas coupée d’épisodes malgré ce que Moore continue de suggérer.

“Je n’ai été coupé d’aucun épisode”, a expliqué Leakes. «J’ai négocié mes épisodes comme tout le monde. Je reçois chaque centime que j’ai demandé. Merci d’avoir demandé et clarifié cela Andy, cela signifie beaucoup pour moi. »

L’alun de Glee a déclaré que si les producteurs pensaient qu’il était temps de partir, elle l’accepterait.

“Si c’était le moment de partir, je n’ai absolument aucun problème avec cela, car le spectacle a été bon pour moi”, a déclaré Leakes à ET. “Je suis là depuis le premier jour, et j’ai ouvert cette porte pour que le Kenya” Big Mouth “Moore puisse y passer, OK?”

Andy Cohen a également dissipé les allégations de Moore selon lesquelles les fuites seraient supprimées de RHOA.

«Je ne pense pas qu’elle soit coupée d’épisodes parce que je pense que tout ce qui a été tourné avec NeNe est dans la série. Nous ne coupons rien », a expliqué Cohen sur Watch What Happens Live, laissant Moore sans voix. “Tout ce que nous avons tourné … il n’y a rien qui ait été laissé de côté.”

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.